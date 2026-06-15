Ein australisches Forschungsteam hat eine Methode entwickelt, Espresso ohne heißes Wasser und in wenigen Minuten herzustellen. Die entscheidende Zutat: Ultraschall. Tester:innen konnten keinen Unterschied zur traditionell hergestellten Variante erkennen. Espresso mit kaltem statt mit heißem Wasser herzustellen, ist normalerweise keine Angelegenheit, mit der sich Forscher:innen beschäftigen müssten. Im sogenannten Coldbrew-Verfahren wird das Kaffeepulver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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