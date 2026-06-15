Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten geopolitischen Spannungen, insbesondere rund um Iran, haben die Zinserwartungen an den Finanzmärkten in kurzer Zeit stark bewegt, so Johnathan Owen, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.In der Folge seien die Renditen am kurzen Ende der Zinskurven deutlich gestiegen. Für viele Anlegerinnen und Anleger sei das eine gute Nachricht: Kurzlaufende Unternehmensanleihen hoher Qualität ("Investment Grade") würden aktuell wieder spürbar höhere laufende Erträge bieten. Und das bei vergleichsweise würden Kursschwankungen begrenzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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