Die ukrainische Hauptstadt Kiew bereitet den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vor. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden derzeit 6.500 potenzielle Standorte analysiert, die künftig Platz für rund 13.000 Ladepunkte bieten könnten. Die Stadtverwaltung von Kiew hat nach eigenen Angaben mit den Vorbereitungen für einen umfassenden Ausbau der Ladeinfrastruktur begonnen. Das kündigte der stellvertretende Leiter der Stadtverwaltung (KMDA), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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