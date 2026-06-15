FedEx galt jahrelang als träger Industriedino - zu groß, zu teuer, zu komplex. Doch das ist Vergangenheit. Die Firma spaltet sich und bringt die Frachtsparte als eigenes Unternehmen an die Börse. Die Aktie notiert nun auf einem neuen 52-Wochen-Hoch, hat seit Jahresbeginn +42% zugelegt und steht vor dem nächsten Kursmotor (unter anderem ausgelöst durch KI). Wer jetzt noch nicht hingeschaut hat, sollte es dringlichst tun. Der Konzern teilt sich und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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