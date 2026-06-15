Bitcoin hat innerhalb weniger Tage mehr als +10% zugelegt. Auslöser sind neue Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Nun richtet sich der Blick auf die Marke von 70.000 US$ und die nächste Fed-Sitzung. Bitcoin-Kurs steigt über 65.000 US$ Bitcoin hat sich nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nachdem der Kurs zwischenzeitlich bis auf 60.000 US$ gefallen war, notiert Bitcoin inzwischen wieder bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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