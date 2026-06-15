AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) vermittelt im Rahmen seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, eine praxisorientierte Botschaft zur Transformation von Gesundheitsdienstleistern: Krankenhäuser können die steigende Nachfrage nicht allein durch Technologie bewältigen; sie müssen Versorgungspfade neu gestalten, Echtzeitdaten nutzen und Betriebsmodelle entwickeln, die den Zugang, die Effizienz und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.

Als Sponsor trägt das KFSH zu den auf Leistungserbringer ausgerichteten Diskussionen über Innovationen und die Zukunft der Gesundheitsversorgung bei. Die Erfahrungen des KFSH zeigen, wie ein führendes universitäres medizinisches Zentrum komplexe Abläufe modernisieren und gleichzeitig den Zugang zu hochspezialisierten Leistungen wie Transplantationen, Onkologie, Immuntherapie und innovativen Behandlungsmethoden erweitern kann.

Ein zentrales Beispiel hierfür ist die KI-gestützte Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten des KFSH, die Patientenbewegungen in Echtzeit verfolgt, Engpässe prognostiziert, operative Warnmeldungen ausgibt und eine schnellere Entscheidungsfindung unterstützt. Dieses datengestützte Modell trug dazu bei, die mittlere Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025 zu senken - ein Rückgang um 75 %, wodurch das KFSH bei diesem Indikator weltweit zu den besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität zählt.

Das KFSH hat zudem die krankenhausweiten Abläufe neu gestaltet, um Verzögerungen während des gesamten Behandlungsverlaufs zu verringern. Zu diesen Maßnahmen gehörten direkte Aufnahmeprozesse für stabilisierte Patienten, beschleunigte Entlassungen am Vormittag, eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente sowie optimierte Labor- und radiologische Diagnostik. Zusammen haben diese Veränderungen die Bettenkapazität erweitert und die Fähigkeit des Krankenhauses zur Versorgung hochkomplexer Fälle gestärkt.

Die Beteiligung des KFSH zeigt, dass die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung am effektivsten ist, wenn digitale Systeme, klinische Führung, operative Verantwortlichkeit und patientenzentrierte Versorgung in einem messbaren Modell vereint werden.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa