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WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
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Dow Jones News
15.06.2026 14:21 Uhr
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PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph Science and Technology Group stellt sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph Science and Technology Group stellt sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph Science and Technology Group stellt sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main (pta000/15.06.2026/13:45 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES informiert: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main, den 15. Juni 2026

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph"), der größte Anteilseigner der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass er beabsichtigt, die von ihm gehaltenen Aktien in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) in einem Paket an einen Investor zu veräußern. Triumph war als größter Aktionär und wesentlicher Fremdkapitelgeber in den letzten Jahren einer der wichtigsten Kunden und maßgeblicher strategischer Investor. Da es sich bei Triumph um einen chinesischen Staatskonzern handelt, ist SINGULUS TECHNOLOGIES gehalten, aufgrund der chinesischen Regularien die Verkaufsabsichten des Anteilseigners zu veröffentlichen.

Der genaue Wortlaut der seitens der Gesellschaft zu veröffentlichenden Meldungen ist unter https://www.singulus.com/ de/aktie/ dargestellt.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781523900950 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 07:45 ET (11:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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