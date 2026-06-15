Der Assekuradeur DUAL Deutschland hat vor Kurzem seine neue Sparte Property angekündigt. Nun ist ein Leiter dafür gefunden: Andreas Kessler ist als Executive Chairman of Property DACH bei DUAL gestartet. Er wird den Aufbau dieses Geschäftsfeldes mit seiner Marktkenntnis und Underwriting-Expertise begleiten. Die Erweiterung des Angebots um die neue Sparte Property stellt laut DUAL Deutschland einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens dar. Mit Andreas Kessler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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