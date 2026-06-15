Erst der Börsenstart, dann gleich der nächste Kurssprung. Doch die eigentliche Geschichte spielt sich gerade auf X ab, wo Musk eine Zahl in den Raum wirft, die die Wall Street aufhorchen lässt. Nach einem Kurssprung von rund einem Fünftel am Freitag ging es im vorbörslichen Handel am Montag um weitere 5,9 Prozent auf gut 170 US-Dollar nach oben. Damit wäre Elon Musks Raumfahrtkonzern einer der stärksten Werte im S&P 500 gewesen, hätte er dort schon mitspielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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