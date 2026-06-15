Forscher:innen der Uni Magdeburg arbeiten derzeit an einem besonderen Projekt. Sie wollen E-Autos mit altem Reifengummi leiser machen. Warum das nötig ist, um den Fahrtkomfort für viele Menschen zu erhöhen. Grundsätzlich sind E-Autos deutlich leiser als ihre Verbrennerpendants. Der Geräuschpegel ist dabei sogar so niedrig, dass die Wirtschaftskommission der UN für Europa darüber nachdenkt, Verbrenner-Sounds bei E-Autos zu erlauben. Die niedrige Lautstärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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