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Segway Powersports baut seine Präsenz im europäischen Rennsport mit dem Super Villain SX20T bei der Hellas Rally Raid aus



15.06.2026 / 14:40 CET/CEST

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CHALKIDA, Griechenland, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports hat erfolgreich an der Hellas Rally Raid 2026 teilgenommen, einer der renommiertesten und härtesten mehrtägigen Offroad-Rallyes Südeuropas, und sein Flaggschiff-SSV-Modell, den Super Villain SX20T, über das extreme Gelände der griechischen Insel Euböa ins Rennen geschickt. Die Veranstaltung stellte die Leistungsfähigkeit des Super Villain unter den anspruchsvollen Bedingungen eines Rallye-Raids unter Beweis und unterstrich gleichzeitig die wachsende Präsenz von Segway in Europa. Die siebentägige Hellas Rally Raid findet auf der Insel Euböa statt und bietet Bergstrecken, Flussüberquerungen, felsiges Gelände und schnelle Schotterabschnitte - eine anspruchsvolle Prüfung für Ausdauer, Traktion und die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Angetrieben von einem 2,0-Liter-Turbomotor mit 235 PS und 380 N•Mit einem Drehmoment von 100 Nm und einem 7-Gang-Automatikgetriebe meisterte der Super Villain SX20T die Rallye auf unterschiedlichstem Gelände. Ausgestattet mit einstellbaren K-Man 3.0-Dämpfern, einem Sperrdifferenzial an der Vorderachse und wählbaren Fahrmodi - Normal, Race und Climb - passte sich das Fahrzeug schnell wechselnden Geländebedingungen an. Die Veranstaltung knüpft an die Rennsaison 2026 des "Super Villain" an, in deren Rahmen er Anfang dieses Jahres beim Mint 400 in Las Vegas den dritten Platz in der UTV Pro Stock Modified-Klasse belegte. Segway Powersports fungierte zudem als offizieller Sponsor des Red Bull Erzbergrodeo 2026 in Österreich, wo das Unternehmen einen modifizierten AT10 ins Rennen schickte. Gemeinsam unterstreichen diese Ereignisse das Engagement von Segway für eine praxisorientierte Produktentwicklung und seine wachsende Bedeutung auf dem globalen Offroad-Markt. Segway Powersports wird seine internationalen Rennaktivitäten weiter ausbauen und den Rennsport als Plattform nutzen, um die Produktentwicklung voranzutreiben und die Bindung zu Fahrern weltweit zu stärken. Da Europa nach wie vor ein Schlüsselmarkt ist, ist Segway bestrebt, seine Präsenz in der Region auszubauen und das weitere Wachstum des Offroad-Motorsports zu fördern. Informationen zu Segway Powersports Segway ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer Robotics und steht für innovative, nutzerorientierte Produkte. Segway Powersports konzentriert sich speziell auf die Entwicklung und Herstellung von Powersport-Fahrzeugen der nächsten Generation, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen (ATVs) und Side-by-Side-Fahrzeugen (SxS) für Nutz- und Sportanwendungen. Als Hightech-Unternehmen integriert Segway Powersports eine starke Lieferkette mit eigenen Fertigungskapazitäten und verwaltet den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte - von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und Kundendienst. Weitere Informationen finden Sie unter https://powersports.segway.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-powersports-baut-seine-prasenz-im-europaischen-rennsport-mit-dem-super-villain-sx20t-bei-der-hellas-rally-raid-aus-302800312.html



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