Frankfurt am Main (ots) -- Zweite Unterzeichnungsrunde mit sechs neuen Teilnehmern- Initiative stärkt kommunalpolitisches Engagement- Unternehmen vom globalen Konzern bis zum regionalen Mittelständler mobilisiertDie von der KfW initiierte "Charta der Demokratie" gewinnt immer mehr Unterstützer: Mit der Unterzeichnung der Charta-Leitlinien in Frankfurt am Main haben sich am 15. Juni 2026 sechs weitere Teilnehmer der Initiative angeschlossen, die nicht nur ein klares Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellt, sondern auch kommunalpolitisches Engagement von Mitarbeitenden stärkt und im Arbeitsalltag konkret unterstützt. Damit ist es gelungen, binnen weniger Monate Unternehmen vom globalen Konzern bis zum regionalen Mittelständler für die Charta zu mobilisieren.Neu hinzu kamen nun BNP Paribas Deutschland, die Deutsche Bank, die Kommunalen Versorgungskassen (KVK) Kurhessen-Waldeck, eine Versorgungseinrichtung für kommunale Arbeitgeber, Dienstherren und deren Beschäftigte, die plenum AG Management Consulting, die Wirtschaftskanzlei Schalast sowie der Energiedienstleister Techem. Erstunterzeichner der Charta waren im Januar 2026 die Deutsche Börse Group, die Fraport AG, die HEAG Holding AG, die Helaba, die KION Group, PwC Deutschland und SAMSON. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft der Hessischen Staatskanzlei.Jedes Unternehmen gestaltet die Umsetzung der Charta eigenständig, verbunden durch gemeinsame Leitlinien: demokratische Werte in der Unternehmenskultur stärken, kommunalpolitisches Engagement unterstützen und den respektvollen Dialog über demokratische Themen fördern. Mit dem Start der Initiative haben die beteiligten Unternehmen den Austausch untereinander zur Demokratieförderung vertieft. Ergebnis ist unter anderem eine gemeinsame Maßnahmen-Toolbox, die mögliche Ansätze beschreibt und Impulse für die Umsetzung im eigenen Unternehmen gibt. Darüber hinaus unterstützt die Initiative den Aufbau von Netzwerken politisch engagierter Mitarbeitender. Die Charta schafft damit einen praktischen Rahmen, um Erfahrungen zu teilen und Unterstützungsangebote weiterzuentwickeln."Dass sich weitere Unternehmen in Hessen der Charta der Demokratie anschließen, ist ein sehr starkes und ermutigendes Signal. Demokratie lebt davon, dass auch Unternehmen und Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen - gerade vor Ort in Städten, Gemeinden und Kreisen. Mit der Charta wollen wir dieses Engagement sichtbar machen, wertschätzen und einen gemeinsamen Rahmen schaffen, den jedes Unternehmen für sich mit Leben füllt", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW."Demokratie braucht engagierte Demokraten, die mitreden und anpacken. Gerade auf kommunaler Ebene, wo die Demokratie ganz konkret ist. Diese engagierten Menschen brauchen dafür aber Zeit und Freiraum. Deshalb ist es gut und wichtig, dass Unternehmen wie die KfW ihren Beschäftigten genau diesen Raum geben, sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik einbringen zu können. Dass heute wieder neue Mitglieder die Charta der Demokratie unterzeichnen zeigt, wie erfolgreich dieses Projekt ist. Ich danke allen Unterzeichnern für dieses starke Zeichen der Wirtschaft für die Demokratie", sagte die Staatssekretärin für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Hessischen Staatskanzlei, Karin Müller.Lutz Diederichs, CEO BNP Paribas Deutschland:"Als Arbeitgeber und als Bank für eine Welt im Wandel tragen wir Verantwortung - für über 6.000 Kolleg:innen allein in Deutschland und für die Gesellschaft, die uns umgibt. Unsere Demokratie lebt davon, dass Menschen sich einbringen und mitgestalten. Deshalb fördern wir Respekt, Offenheit und Vielfalt, genauso wie das zivilgesellschaftliche Engagement unserer Mitarbeitenden. Mit der Unterzeichnung der Charta der Demokratie bekräftigen wir unser Bekenntnis: Gemeinsam mit einem starken Netzwerk setzen wir uns aktiv für demokratische Werte, sozialen Zusammenhalt und eine Kultur der Teilhabe ein."Christian Sewing, CEO Deutsche Bank:"Eine lebendige Demokratie ist das Fundament unserer freien Gesellschaft, unserer Werte und unseres Wohlstands. Sie ist nicht verhandelbar. Als Deutsche Bank übernehmen wir Verantwortung, demokratische Kultur zu stärken - durch Bildung, durch den Einsatz gegen Hass und Desinformation und durch das Engagement unserer Mitarbeitenden, das wir aktiv unterstützen. Mit der Unterzeichnung der Charta für Demokratie unterstreichen wir dieses klare Bekenntnis."Markus Seibel, stellvertretender Direktor KVK Kurhessen-Waldeck:"Eine demokratische Gesellschaft lebt vom Ehrenamt in seiner vielfältigen Ausprägung. Leider ist zu beobachten, dass ehrenamtliches Engagement nachlässt. Wir sind Teil der Charta der Demokratie als Zeichen dafür, dass wir für die freiheitliche demokratische Grundordnung aktiv eintreten und die kommunale Ebene als Keimzelle eines demokratischen Rechtsstaates stärken wollen. Wir fördern unsere Beschäftigten bei der Ausübung ihres Ehrenamtes und damit natürlich ebenso die kommunalen Mitglieder der KVK."Dr. Berenike Wiener, Managing Partner plenum AG:"Unternehmen tragen Mitverantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie prägen Arbeitsalltag, Dialog und Haltung vieler Menschen. Bei plenum ist Vielfalt daher kein abstrakter Begriff, sondern spiegelt sich in unserem Miteinander wider. Die Charta der Demokratie bietet uns einen wichtigen Rahmen, Engagement zu stärken, voneinander zu lernen und Werte bewusst in die Praxis zu tragen."Prof. Dr. Christoph Schalast, Schalast Law | Tax:"Für uns als Anwaltskanzlei sind Rechtsstaat und Demokratie die Basis unserer Arbeit. Gerade weil diese Grundlagen heute unter Druck stehen, ist die von der KfW initiierte Charta der Demokratie ein wichtiges Signal zur richtigen Zeit. Kommunalpolitisches Engagement ist ein Fundament einer lebendigen und pluralistischen Demokratie. Deshalb freuen wir uns, dieses Engagement künftig im Rahmen unserer bestehenden Unterstützung für Ehrenamt und Pro-Bono-Tätigkeiten gezielt zu fördern."Matthias Hartmann, CEO Techem Gruppe:"Eine lebendige Demokratie ist die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wirtschaftliche Stärke und nachhaltigen Fortschritt. Sie lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen und sich einbringen. Als Techem sehen wir es als unsere Aufgabe, demokratische Werte zu stärken und Engagement zu fördern. Mit der Unterzeichnung der Charta der Demokratie unterstreichen wir dieses klare Bekenntnis und leisten unseren Beitrag zu einer offenen, vielfältigen und resilienten Gesellschaft."Link zur Landingpage der KfW Charta der Demokratie:Charta der Demokratie | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Charta-der-Demokratie.html)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Frank Brandmaier,Tel. +49 1520 9782737E-Mail: frank.brandmaier@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6294679