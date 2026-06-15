Die Eröffnung des zweiten globalen Hauptsitzes von Sudarshan unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens nach der Integration sowie sein langfristiges Interesse an Deutschland

Sudarshan Chemical Industries Limited ("Sudarshan"), ein weltweit führender Anbieter von Pigmenten und Farblösungen, weihte am 9. Juni seinen zweiten globalen Hauptsitz im Hillsite Office Building in Schwalbach am Taunus bei Frankfurt ein ein bedeutender Meilenstein auf dem Wachstumskurs des Unternehmens nach der Übernahme der Heubach-Gruppe im März 2025.

Das fast 21.000 Quadratfuß große Büro ist neben dem bestehenden globalen Hauptsitz in Pune, Indien, nun das zweite Global Head Office des Konzerns. Es liegt etwa 11 km von Sudarshan's Produktionsstandort im Industriepark Höchst entfernt. Durch den zweiten Hauptsitz soll die Zusammenarbeit und Integration innerhalb der globalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens gefördert werden.

Die Büroflächen werden von der Sudarshan Germany Horizons GmbH, der deutschen Tochtergesellschaft des Unternehmens, angemietet.

"Das Frankfurt Hillsite Office ist mehr als nur ein neues Büro- es ist ein Indikator dafür, wie wichtig Deutschland und Europa für unsere globale Wachstumsstrategie sind. Dieses Büro spiegelt die Richtung wider, in die wir uns bewegen."

Rajesh Rathi, Global Chairman und Managing Director, Sudarshan

"Frankfurt war schon immer ein zentraler Hub für unsere weltweiten Aktivitäten und diese Niederlassung ist ein Beweis dafür. Ich bin stolz darauf, unsere deutschen Aktivitäten von diesem neuen Standort aus zu leiten eine starkes Fundament für alles, was wir gemeinsam aufbauen werden."

Dr. Klaus-Dieter Baumgart, Chief Technology Officer, Sudarshan Chemical Industries Limited Managing Director, Sudarshan Germany Horizons GmbH

Mit einer Tradition von insgesamt über 270 Jahren in der Pigmentherstellung ist Sudarshan heute in mehr als 120 Ländern tätig, verfügt über 19 Produktionsstätten und betreut weltweit über 4.000 Kunden.

Über Sudarshan

Sudarshan Chemical Industries Ltd (BSE: 506655 NSE: SUDARSCHEM) ist ein weltweit führender Anbieter von Farblösungen und Spezialpigmenten und beliefert Kunden in über 120 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pune und Frankfurt bietet ein breites Portfolio an organischen, anorganischen und Perlglanzpigmenten, die in Beschichtungen, Kunststoffen, Druckfarben, Kosmetika und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Mit mehr als 3.900 Mitarbeitern und 19 Produktions- und F&E-Standorten weltweit setzt Sudarshan weiterhin Maßstäbe in Sachen Farbqualität, Leistung und Nachhaltigkeit. Folgen Sie uns, um mehr zu erfahren unter www.sudarshan.com und LinkedIn.

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