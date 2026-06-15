Der chinesische Batterieriese CATL sieht reine Feststoffbatterien noch einige Jahre entfernt vom Masseneinsatz in Elektrofahrzeugen. CATL-Chef Robin Zeng hält es zudem für wahrscheinlich, dass Batterien mit festem Elektrolyt zunächst nur in Premium-Automobilplattformen verbaut werden. In einem Interview mit dem Magazin Caijing erläutert CATL- Konzernchef Robin Zeng, dass die Kommerzialisierung von Feststoffbatterien in Fahrzeugen noch technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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