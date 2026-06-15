Der chinesische Hersteller Bontu hat in Mailand den Startschuss für die Vermarktung seiner elektrischen Leichtfahrzeuge in Europa gegeben. Die Fahrzeuge - zwei Kleinstwagen und ein Mini-Transporter - werden nach EU-Homologation als Vehikel nach Klasse L6e bzw. L7e eingestuft. Bontu wurde erst 2020 in Xintai in der chinesichen Provinz Shandong gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt seitdem auf Batterie-elektrischen Kleinstfahrzeugen, wobei die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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