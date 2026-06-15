© Foto: Artur Widak - NurPhoto1,5 Billionen US-Dollar flossen laut Arthur Hayes in KI statt in Krypto. Jetzt sehen Analysten den Bitcoin-Winter enden - und wetten auf eine neue Rotation.Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt mehren sich die Stimmen, die für Bitcoin in der zweiten Jahreshälfte auf eine Trendwende setzen. Die Kryptowährung notierte zuletzt wieder nahe der Marke von 65.000 US-Dollar, nachdem sie in den vergangenen Monaten unter ETF-Abflüssen, der Rotation in KI-Aktien und makroökonomischem Gegenwind gelitten hatte. Geoff Kendrick, Leiter der Digital-Assets-Forschung bei Standard Chartered, sieht in diesem Umfeld erste Anzeichen für eine Bodenbildung. Seiner Einschätzung nach könnte Bitcoin bei 59.000 …Den vollständigen Artikel lesen
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