Hamburg (ots) -Mit dem neuen Nachhaltigkeitsbericht 2025 macht sich fritz-kola im wahrsten Sinne des Wortes durchschaubar - und blickt auch dorthin, wo es unbequem wird. "Denn eine Sache steht glasklar fest bei fritz-kola: Nachhaltigkeit war für uns nie nur ein Schlagwort. Schon als Pfadfinder habe ich festgestellt, dass ich die Welt ein bisschen besser hinterlassen will, als ich sie vorgefunden habe", sagt Mirco Wolf Wiegert, Gründer und Geschäftsführer von fritz-kola. Unter dem Titel "glasklar. unser transparentester nachhaltigkeitsbericht 2025." stellt das Hamburger Getränkeunternehmen Transparenz bewusst in den Mittelpunkt. Auf über 50 Seiten zeigen die fritzen, wo sie stehen - und wo noch Handlungsbedarf besteht. Erstmals berichtet fritz-kola freiwillig nach europäischem VSME-Berichtsstandard für nicht-börsennotierte kleine und mittelständische Unternehmen. Der Standard schafft Struktur, ermöglicht tiefere Einblicke bei einzelnen Themen und bietet mehr Raum das nachhaltige Engagement des Unternehmens transparent nachvollziehbar zu machen. Mit der aufmerksamkeitsstarken Inszenierung eines begehbaren Glashauses mitten auf dem Hamburger Rathausmarkt macht fritz-kola seinen Transparenzanspruch auch im Stadtraum sichtbar - und übersetzt das Leitmotiv des Berichts in ein Bild, das den Anspruch zu Ende denkt.immer ein stückchen besser.Der neue Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert messbare Fortschritte und vielviel Fleißarbeit: 2025 hat fritz-kola erstmals die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfasst - vom Feld bis zur Flasche. Darauf aufbauend setzt sich das Unternehmen wissenschaftsbasierte Klimaziele nach der Science Based Targets initiative (SBTi), orientiert am 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens: Scope 1 und 2 sollen bis 2031 um 95 Prozent gegenüber 2019 sinken. Zudem setzt sich fritz-kola ein potenzialbasiertes, langfristiges Ziel bis 2036 auf dem Weg der Emissionsreduktion. 2025 hat das Unternehmen außerdem sein Verpackungsgebinde erstmals erweitert und mit einer Aluminiumdose ein Pilotprojekt auf den Markt gebracht. fritz-kolas Werte bleiben dabei glasklar: Die Dose ist ausdrücklich eine zusätzliche Lösung - überall dort, wo Glasmehrweg bislang noch an seine Grenzen stößt.Weitere Herzensprojekte des vergangenen Jahres: Die Portionsgrößenstudie [1] belegte erstmals, welchen Einfluss die jeweilige Gebindegröße auf die konsumierte Gesamtmenge hat - Haushalte, die kleine Flaschen bis 0,5 l kaufen, konsumieren nachweislich weniger als Haushalte mit größeren Gebinden. Mit der jährlichen Pfandstudie sowie der anhaltenden Forderung nach einer Pfanderhöhung für ein zukunftsfähiges Glasmehrwegsystem übt fritz-kola zudem weiter Druck auf ein Thema aus, das nach eigener Einschätzung viel zu lange ignoriert wurde."Unser Ziel mit diesem Bericht ist Transparenz in jeder Hinsicht, nicht nur bei Erfolgen, sondern auch bei Herausforderungen. Unser glasklarer Nachhaltigkeitsbericht schaut deshalb auch dorthin, wo es unbequem wird.", sagt Mirco Wolf Wiegert. "Denn nachhaltiges Vertrauen ist nicht selbstverständlich - es muss verdient werden."Mit dem Bericht macht fritz-kola nicht nur den Status Quo sichtbar, sondern auch die nächsten Prioritäten: In den kommenden Jahren will das Unternehmen vor allem seine Klimastrategie immer weiter schärfen, Wasser als zentrale Ressource noch systematischer in den Blick nehmen, Kreislaufwirtschaft weiter stärken sowie noch mehr Transparenz und Verantwortung entlang der Lieferkette schaffen.logo-update: klare linie für die zukunft der marke.Seit der Gründung von fritz-kola im Jahr 2003 durch Mirco Wolf Wiegert und Lorenz Hampl ist das Thema Nachhaltigkeit fest in der DNA verankert. Lorenz Hampl verließ Ende 2016 das Unternehmen und ist nicht mehr an dessen Entwicklung beteiligt und seit 2024 auch nicht mehr im Logo zu sehen. Zusammen mit der englischen Design-Agentur Robot Food und dem Markenillustrator Chris Mitchell, entstand 2024 eine künstlerische Neuinterpretation des markanten Markenlogos, die eine freie und moderne Hommage an fritz-kolas Gründungsgeschichte darstellt. Mit Mirco folgt fritz-kola weiter der Vision "awake. for the better. together.". Denn die fritzen setzen auf ein waches Miteinander auf Augenhöhe und schaffen gemeinsam Raum für Weiterentwicklung, Mut und frische Ideen.wer im glashaus sitzt......zeigt was Sache ist. Eigentlich fordert die gängige Redewendung Vorsicht und Zurückhaltung. fritz-kola dreht diesen Gedanken bewusst um: Mitten auf dem Hamburger Rathausmarkt inszeniert das Unternehmen den Nachhaltigkeitsbericht in einem Glashaus - als aufmerksamkeitsstarkes Bild, das das zentrale Leitmotiv konsequent zu Ende denkt. Transparenz, die man sehen kann. Eine Marke, die sich getreu dem Motto "Wir sind durchschaubar. Überzeug dich selbst." bewusst sichtbar macht.Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2025 steht ab sofort unter https://fritz-kola.com/de/nachhaltigkeitsbericht-2025 zum Download bereit. Weitere Informationen sowie Bildmaterial gibt es im fritz-kola pressroom (https://fritz-kola.com/de/pressemitteilung).[1] Die Studie wurde von YouGov im Auftrag von fritz-kola durchgeführt. Datengrundlage bilden die Kaufdaten der Haushalte des DE YouGov Shopper Panels FMCG CP+ 2.0 | Methodischer Ansatz: Expandability Modell, Datenbasis MAT Juni 2024. Die Portionsgröße wurde in drei Kategorien eingeteilt, basierend auf den Volumen der Verpackungen:- Small: Diese Kategorie umfasst alle Verpackungen mit einem Volumen bis einschließlich 500 ml.- Medium: Diese Kategorie umfasst Verpackungen mit einem Volumen von 501 ml bis 1000 ml.- Large: Diese Kategorie umfasst Verpackungen mit einem Volumen größer als 1000 ml.Der tägliche Konsum wurde berechnet, indem die Menge eines Produkts, die an einem bestimmten Einkaufstag erworben wurde, durch die Anzahl der Tage bis zum nächsten Einkauf desselben Haushalts dividiert wurde. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass der Vorrat des Produkts tatsächlich verbraucht wurde und deshalb ein neuer Einkauf notwendig war. Dies ermöglicht eine Schätzung des durchschnittlichen täglichen Verbrauchs des Produkts durch den Haushalt.über fritz-kolafritz-kola wurde 2002 von zwei Studenten in Hamburg gegründet. Die erste Kola kam 2003 auf den Markt, zahlreiche safthaltige Limonaden und Schorlen folgten. Der Umwelt zuliebe setzt fritz-kola seit der Gründung auf Glasmehrwegflaschen und baut die dezentrale und verbrauchernahe Abfüllung stetig aus. Darüber hinaus engagiert sich fritz-kola mit der Initiative "Pfand gehört daneben" und in zahlreichen Projekten für eine nachhaltige Gesellschaft. Mirco Wolf Wiegert und Florian Weins sind Geschäftsführer des Unternehmens.Pressekontakt:fritz-kola GmbHAnna GrobeSpaldingstr. 64-6820097 Hamburganna.grobe@fritz-kola.comTel. +49 40 219 071 69-0mob. +49 160 616 28 81Original-Content von: fritz-kola, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127115/6294703