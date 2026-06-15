Frankfurt (Oder) (ots) -Die Geburt eines Kindes gehört zu den emotionalsten Momenten überhaupt. Kommt es während der Geburt zu unerwarteten Komplikationen bei Mutter oder Kind, müssen die Teams im Kreißsaal innerhalb kürzester Zeit sicher und abgestimmt handeln. Damit sich werdende Eltern auch in solchen Situationen gut aufgehoben fühlen, absolvierte das Team der Geburtshilfe am RHÖN-KLINIKUM Frankfurt (Oder) jetzt bereits zum zweiten Mal eine gemeinsame Notfallsimulation im Kreißsaal. Das S.A.V.E. Training stärkt die Abläufe während der Geburt und setzt auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Geburtshilfe - um für Mutter und Kind einen sicheren Start in das Leben zu ermöglichen.An dem interdisziplinären S.A.V.E. Training nahmen Mitarbeitende aus Geburtshilfe, Neonatologie, Anästhesie und OP-Pflege teil. Direkt im Kreißsaal simulierten sie unter realistischen Bedingungen verschiedene Notfallszenarien und trainierten schnelle Entscheidungen, klare Kommunikation sowie sichere Abläufe. Dazu gehörten unter anderem Blutungskomplikationen, Notfälle bei der Versorgung des Neugeborenen und akute Situationen während der Geburt. Begleitet wurde das Training von einem multiprofessionellen S.A.V.E. Trainerteam der Asklepios Kliniken.Zum Einsatz kamen außerdem Schauspielerinnen sowie eine lebensgroße Simulationspuppe. Die Puppe kann unter anderem Puls, Herztöne und medizinische Veränderungen realitätsnah darstellen und wird aus einem separaten Raum gesteuert.S.A.V.E. steht für "Sicher arbeiten - Vertrauen erhalten". Das von Asklepios entwickelte Konzept bereitet Teams im Kreißsaal gezielt auf seltene und unerwartete Situationen vor. Es orientiert sich am sogenannten Crew Ressource Management aus der Luftfahrt. Ziel ist es, Informationen klar weiterzugeben, Aufgaben eindeutig zu verteilen und Entscheidungen im Team sicher zu treffen."Die Notfallsimulation hilft uns, auch in herausfordernden Situationen sicher zu handeln. Besonders wichtig ist dabei, dass alle beteiligten Berufsgruppen gemeinsam üben und ihre Abläufe im Kreißsaal festigen", erklärt leitende Hebamme Jana Pohl.Chefärztin Prof. Dr. med. Christiane Richter-Ehrenstein betont: "Wir danken dem S.A.V.E. Team für das intensive und lehrreiche Training. Die realitätsnahen Übungen und der gemeinsame Austausch stärken die Sicherheit, die Versorgungsqualität und das Zusammenspiel aller Beteiligten und sind somit ein wichtiger Bestandteil einer modernen und sicheren Geburtshilfe."Hintergrund zu S.A.V.E.Mit S.A.V.E. ("Sicher Arbeiten - Vertrauen Erhalten") hat Asklepios ein interdisziplinäres Präventions- und Trainingskonzept entwickelt. Ziel ist es, Notfälle im Kreißsaal realitätsnah zu simulieren, Abläufe zu trainieren und Teams gezielt auf kritische Situationen vorzubereiten. Durch das Training im realen Arbeitsumfeld stärken die Mitarbeitenden ihre Handlungssicherheit und das Zusammenspiel im Team.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 1260 | viola.bock@klinikumffo.deMüllroser Chaussee 7 | 15236 Frankfurt (Oder)Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6294723