- Die neue Plattform ermöglicht es Spediteuren, Netzwerkpläne zu simulieren und zu optimieren, bevor die Lkw losfahren, und dabei die Frachtauslastung um bis zu 20 % zu steigern -

'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein neues, szenariobasiertes Planungsmodul von Bluerock TMS ("Bluerock") ermöglicht es Logistikteams, Szenarien für Frachtnetzwerke und das Risiko von Transportkosten zu simulieren und zu modellieren sowie optimierte Pläne festzulegen, noch bevor eine einzige Sendung transportiert wird - und das, ohne ihr bestehendes Transportmanagementsystem (TMS) ersetzen zu müssen. Es fungiert als Entscheidungsebene über jedem Ausführungssystem: Es führt Szenarien durch, unterzieht das Netzwerk einem Stresstest, legt den optimalen Plan fest und leitet diesen anschließend an den Betrieb weiter. Composer, der Netzwerkkoordinator von Bluerock, wurde speziell für Hersteller mit mehreren Standorten, Einzelhändler, die komplexe Vertriebsnetze verwalten, sowie für Unternehmen entwickelt, die grenzüberschreitende Frachttransporte über mehrere Geschäftsbereiche hinweg oder komplexe multimodale Transportabläufe abwickeln.

Ohne Simulationsfunktionen entgehen Speditionen durch suboptimale Routenplanung Einsparpotenziale von bis zu 20 %, und sie sind einem Risiko von 10 bis 20 % hinsichtlich der Volatilität des Netzwerks ausgesetzt. Composer integriert die Szenariosimulation in den wöchentlichen und saisonalen Planungszyklus, erstellt ein Echtzeit-Digitalmodell des Frachtnetzwerks einer Spedition und führt eine Vorausschau durch, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Der Bedarf an dieser Fähigkeit zeigt sich gerade in Echtzeit. Freightwaves berichtete, dass in den ersten vier Wochen der Beeinträchtigungen in der Straße von Hormus mehr als 34.000 Schifffahrtsrouten umgeleitet wurden, wobei Analysten diese Verlagerung eher als strukturell denn als vorübergehend bezeichneten. Für Speditionen ohne ein aktuelles Netzmodell bedeutet eine solche Störung, dass sie erst reagieren können, wenn der Schaden bereits entstanden ist, und dass sie Routenzuschläge sowie stark gestiegene Treibstoffkosten hinnehmen müssen, ohne zu wissen, ob eine alternative Netzkonfiguration kostengünstiger wäre. Dieses neue Netzwerk-Orchestrierungssystem wurde entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein.

"Die meisten Transportmanagementsysteme informieren Sie darüber, was geschehen ist oder gerade geschieht. Composer zeigt Ihnen, was passieren wird, wenn Sie eine bestimmte Entscheidung treffen, und verschafft Ihnen so einen Überblick, bevor diese Entscheidung Sie Geld kostet. Speditionen, die komplexe Netzwerke betreiben, haben sich viel zu lange auf ihr Bauchgefühl und statische Tabellenkalkulationen verlassen, und die Kosten dafür lassen sich nicht länger ignorieren", so Wim Mues, Vice President of Sales bei Bluerock TMS.

Die Plattform deckt drei Planungshorizonte innerhalb eines einzigen Rahmens ab:

Strategisch: Netzumgestaltungen und Modellierung alternativer Verkehrsströme für die kommenden Jahre (Arbeiten, für die bislang in der Regel ein externes Beratungsunternehmen hinzugezogen werden musste)

Taktisch: Pläne zur Zuweisung von Transportkapazitäten und saisonale Szenarien können Wochen oder Monate vor der Umsetzung einem Stresstest unterzogen werden

Operativ: Konsolidierungs- und Routenpläne, die erstellt werden, bevor die Fahrten in die Ausführungssysteme gelangen



Kunden von Bluerock konnten eine Senkung der Transportkosten um 3 % bis 8 % sowie eine Steigerung der Ladungsauslastung um 10 % bis 20 % verzeichnen.

"Ich habe in meiner Laufbahn schon viele Netzwerktools gesehen, aber selten eines, das so flexibel und schnell ist wie das Netzwerk-Orchestrierungstool von Bluerock TMS", so Prof. Hein Fleuren, Professor für Operations Research und zweifacher Gewinner des Franz-Edelmann-Preises.

Composer ist ab sofort als eingebettetes Bluerock-TMS-Modul oder als eigenständiges Tool für Unternehmen erhältlich, die andere Ausführungssysteme nutzen. Planungsteams können ihr Live-Netzwerk in eine Sandbox verzweigen, eine Knotenpunktabschaltung, einen Netzbetreiberwechsel oder einen saisonalen Anstieg des Datenvolumens testen und die Ergebnisse verschiedener Szenarien vergleichen, bevor sie Maßnahmen umsetzen.

Um mehr über Bluerock TMS und Composer, das neue Netzwerk-Orchestrierungssystem, zu erfahren, besuchen Sie bluerocktms.com/network-orchestration.

Über Bluerock TMS

Das 2013 gegründete europäische Technologieunternehmen Bluerock TMS hat sich auf cloudbasierte Transport- und Logistikmanagementlösungen spezialisiert, die komplexe Logistikprozesse vereinfachen, die betriebliche Effizienz steigern und Transparenz sowie Kontrolle entlang der gesamten Lieferkette ermöglichen. Bluerock wurde von Gartner für seine Kundenbindung, seine Reaktionsfähigkeit auf Marktanforderungen und seine modulare Software-as-a-Service-Architektur ausgezeichnet und ermöglicht es Verladern und Logistikdienstleistern, ihre Lieferketten zu optimieren, zu automatisieren und zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter bluerocktms.com.

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