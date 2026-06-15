Deutschlands größter Wohnungsbaukonzern Vonovia steckt an den Aktienmärkten in einer tiefen Vertrauenskrise, die für mutige Investoren historisch günstige Einstiegskurse bereithalten könnte. Während das operative Geschäft der Bochumer fundamental weiterhin auf Hochtouren läuft, sorgt der heutige Handelsverlauf für ein kräftiges Lebenszeichen der Bullen. Am Nachmittag drehte das Papier spürbar ins Plus und verteuerte sich auf der Handelsplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de