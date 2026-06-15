Durch die Vermessung soll ein projektweiter Datensatz generiert werden, der der Priorisierung von Zielgebieten und der Verfeinerung der Bohrplanungen über einer höffigen Streichlänge von ungefähr 17 Kilometern dienen soll

15. Juni 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das "Unternehmen" oder "Traction") freut sich bekannt zu geben, dass die geplante radiometrische Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora ("Aurora" oder das "Projekt") in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan vorbehaltlich der Witterungsbedingungen, der Flugpläne und der endgültigen Betriebsbereitschaft am 20. Juni 2026 beginnen soll. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. ("Cosa"), die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Das Projekt Aurora erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Die geplante radiometrische Flugvermessung soll der Prüfung des Projekts auf radiometrische Reaktionen im Konzessionsmaßstab sowie der Priorisierung von Zielgebieten für die künftige Anschlussexploration dienen. Die radiometrischen Daten werden voraussichtlich zur Verfeinerung der Explorationsplanungen bei Aurora beitragen und unter anderem die Bewertung von Gebieten mit Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung, Anschlussarbeiten am Boden, die Bestätigung von Zielen und die genauere Abgrenzung von Zielgebieten für künftige Bohrungen unterstützen.

"Nachdem die Vorgaben für die Vermessung festgelegt und der Auftragnehmer verpflichtet wurde, kommt Aurora mit der Bestätigung des Starttermins planmäßig voran", so Jared Suchan, CEO von Traction. "Die Vermessung soll einen konzessionsweiten Datensatz liefern, der uns dabei helfen soll, die Zielgebiete zu priorisieren und unsere Anschlussarbeiten auf Gebiete mit dem größten Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung zu konzentrieren."

Das Unternehmen wird mit dem Fortschreiten der Vermessung und dem Eingang, der Verarbeitung und der Auswertung der Ergebnisse voraussichtlich weitere Updates bereitstellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter https://tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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