EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Internet:
|ir.edag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2346344 15.06.2026 CET/CEST
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