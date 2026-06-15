In der Desktop-Version von Google Earth war der enthaltene Flugsimulator gut versteckt. Jetzt hat es das Feature auch in die Browser-Variante geschafft. So schwingst du dich in die Lüfte. Google hat seinen in den Welterkundungsdienst Earth integrierten Flugsimulator ins Web gebracht. Nutzer finden die Funktion im Webinterface unter dem Menüpunkt "Tools", nachdem sie oben rechts auf "Google Earth erkunden" geklickt haben. Laut einem Post des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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