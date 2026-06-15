BEIRUT (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen erstreckt sich nach Angaben der Hisbollah auch auf den Libanon. Das geht aus einer Mitteilung der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz hervor. Die Verhandlungsführung der iranischen Seite wird darin überschwänglich gelobt.

Gleichzeitig heißt es, man halte fest an dem "legitimen und unveräußerlichen Recht des Libanon, sein Land, seine Menschen und Souveränität zu verteidigen, bis ein vollständiger Abzug erreicht ist und die Gefangenen zurückgekehrt sind".

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte allerdings angekündigt, die israelischen Truppen würden sich vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Über der libanesischen Hauptstadt Beirut kreisten am Montag erneut mutmaßlich israelische Drohnen.

Mit Spannung wird erwartet, ob die USA und der Iran ihre Verbündeten zum Einhalten einer Waffenruhe bringen können./cmy/DP/men