Tibber bietet in Deutschland künftig neben seinem dynamischen Stromtarif auch den Fixtarif "Simple Fix" mit zwölfmonatiger Preisgarantie an. Für E-Auto-Fahrer gibt es zusätzlich einen Ladebonus von sieben Cent für jede Stunde, in der das Fahrzeug an eine Wallbox angeschlossen und über die Tibber-App steuerbar ist. Mit dem neuen Tarif will Tibber eigenen Angaben zufolge "die Brücke zwischen der alten, starren Tarifwelt und den volldynamischen Tarifen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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