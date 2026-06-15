Kassel (ots) -Der eine ist zweifacher Circus-Weltmeister, der andere Turn-Olympiasieger. Jetzt machen René Casselly, der 2012 und 2023 mit dem Goldenen Clown beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet wurde, und der Olympiasieger von Rio 2016, Fabian Hambüchen, gemeinsame Sache: Hambüchen tritt beim "17. Festival der Artisten" auf, bei dem Casselly Circusdirektor und Künstler ist. Der Circus "Flic Flac by René Casselly" findet vom 10.12.2026 bis 10.1.2027 in Kassel statt und umfasst 69 Shows.Schon im März und Mai trafen sich Casselly und Hambüchen zu Trainingseinheiten. Jetzt, bei einer Pressekonferenz im Flic-Flac-Zelt, gaben sie das Engagement von Hambüchen bekannt. Casselly und Hambüchen werden gemeinsam eine Show-Nummer mit Salti und anderen Kunststücken auf dem Schleuderbrett zeigen.René Casselly: "Olympiasieger im Circus hat man nicht alle Tage. Fabi hat Bock auf eine neue Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass es eine hammergeile Show wird. Das Schleuderbrett wird nicht nur für Fabi eine Premiere, sondern auch für mich - so etwas habe ich im Circus noch nie gemacht. Es ist von Vorteil, dass wir uns schon seit Jahren gut kennen und befreundet sind."Fabian Hambüchen: "Ich tausche die klassische Turnhalle gegen das Circuszelt. Turnen ist Präzision, aber Flic Flac ist pures Adrenalin! Es ist mir eine Freude und Ehre, mit meinem Freund René Casselly gemeinsam aufzutreten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo unsere gemeinsame Reise in der Manege hingeht. Mit einem Ausnahmekünstler wie René an einer Schleuderbrett-Nummer zu feilen, pusht mich noch mal auf ein ganz neues Level. Das wird absolut spektakulär. Wir werden uns gegenseitig inspirieren."Noch zwei weitere Stars werden ab Dezember in allen Shows des "17. Festival der Artisten" auftreten: Kathrin Menzinger und Anastasia Maruster, beide bekannt aus dem TV-Format "Let's Dance". Dabei schließt sich ein Kreis: Menzinger war Tanzpartnerin von Casselly im RTL-Format, Maruster von Hambüchen.Kathrin Menzinger: "Dass René seinen eigenen Weihnachtscircus übernimmt, ist ein ganz besonderer Meilenstein. Ich bin unglaublich stolz auf ihn. Für mich war sofort klar, dass ich Teil dieser Reise sein möchte. Duo Durchgeknallt is back again! Unsere gemeinsame Geschichte ist noch lange nicht zu Ende."Anastasia Maruster: "René hat mich schon immer mit seiner Kunst und seiner Kreativität beeindruckt. Dass es dabei auch noch die erste Show in seinem eigenen Circus ist, macht das Ganze noch emotionaler. Zu sehen, wie jemand seinen Traum verwirklicht und dabei Menschen zusammenbringt, die die Bühne und die Kunst lieben, ist etwas sehr Inspirierendes. Zudem freue ich mich riesig darauf, wieder mit Fabi zu tanzen. Wir haben bei Let's Dance eine ganz besondere Reise erlebt."René Casselly: "Kathrin und ich haben schon mehr als 500 Tänze gemeinsam getanzt - vielleicht werden daraus ja irgendwann 1.000. Für die Show planen wir zwei gemeinsame Tanz-Nummern. Mit Anastasia und Fabian entsteht außerdem ein tolles Vierergespann. Was wir auf die Bühne bringen, geht weit über klassischen Gesellschaftstanz hinaus: Es wird eine Mischung aus Performance, Artistik und akrobatischen Elementen."Das "17. Festival der Artisten" bringt ab Dezember internationale Artistik, mitreißende Showelemente und erstklassige Unterhaltung nach Kassel. Tickets sind bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-flic-flac-kassel-by-rene-casselly/t12055) erhältlich.Pressekontakt:Thomas SulzerM +49 172 7685443thomas.sulzer@reservix.deOriginal-Content von: Reservix GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182017/6294798