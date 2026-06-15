Berlin (ots) -Aiper (https://aiper.com/), die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger, gemessen am Absatzvolumen[1], startet mit gleich zwei Verkaufsaktionen in die Sommersaison: Im Rahmen der Summer Campaign im Aiper Online Store (https://aiper.com/de/summer-campaign-2026) sowie zusätzlicher Prime-Day-Angebote auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/78D983FF-A362-48EB-BDF6-F6B87876E2EF?ingress=0&visitId=0d95005d-1ea0-400f-a8b1-67476efa3253&ref_=aa_maas) profitieren Kund:innen im Juni von attraktiven Preisnachlässen auf ausgewählte Poolroboter und Smart-Garden-Produkte. Je nach Modell sind Rabatte von bis zu 35 Prozent möglich.Im Mittelpunkt der Aktionen stehen insbesondere der neue Poolreinigungsroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense 2. Beide Produkte kombinieren intelligente Automatisierung mit einfacher Bedienung und gestalten die Pflege von Pool und Garten im Sommer deutlich komfortabler.Scuba V3 mit kognitiver KI-gestützter PoolreinigungMit dem Scuba V3 (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-v3) bietet Aiper eine intelligente Lösung für die automatisierte Reinigung privater Pools. Das Modell kombiniert kognitive KI-gestützte Navigation mit adaptiver Routenplanung und automatisierten Reinigungsplänen.Eine frontseitige KI-Kamera erkennt mehr als 20 verschiedene Arten von Verschmutzungen und priorisiert gezielt stark verschmutzte Bereiche im Pool. Unterstützt durch Cognitive AI passt der Scuba V3 seine Reinigungsprioritäten dynamisch an. VisionPath sorgt zusätzlich für intelligente Reinigungsführung, aktive Hindernisvermeidung und eine effiziente Poolabdeckung durch S-förmige Bewegungsmuster.Ein mehrstufiges Filtersystem mit ultrafeiner Filtration unterstützt die gründliche Entfernung sichtbarer Verschmutzungen und feiner Partikel im Wasser.Im Rahmen der Prime-Day-Angebote ist der Scuba V3 auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GFVRPQTF) vom 16. bis 26. Juni 2026 für 849 EUR statt 1.299 EUR erhältlich. Damit gehört das Modell mit 35 Prozent Rabatt zu den stärksten Angeboten der Aktion.IrriSense 2 bringt smarte Bewässerung in den GartenMit IrriSense 2 (https://aiper.store/de/products/aiper-irrisense-2) erweitert Aiper sein Ökosystem um eine intelligente Lösung für die automatisierte Gartenbewässerung. Das System ermöglicht die Steuerung von bis zu zehn Bewässerungszonen und kombiniert wetterbasierte Automatisierung mit einer unkomplizierten Einrichtung ohne Graben oder feste Installation.Über die Aiper App lassen sich individuelle Bewässerungspläne für unterschiedliche Flächen und Pflanzentypen erstellen. Das integrierte Weather-Sense Response System berücksichtigt aktuelle Wetterdaten und passt die Bewässerung automatisch an.Zusätzlich erkennt ein Regensensor Niederschlag und stoppt die Wasserzufuhr bei Bedarf automatisch. Gegenüber traditionellen Bewässerungssystemen sind so Wassereinsparungen von bis zu 40 Prozent möglich.Während der Prime-Day-Deals ist das System auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GTZGSH9G) für 399 EUR statt 599 EUR erhältlich und damit um 33 Prozent reduziert.Weitere AngeboteAiper bietet zudem weitere Preisnachlässe auf ausgewählte Poolroboter und Bundles. Im Aiper Online Store laufen die Summer Deals vom 16. bis 26. Juni 2026. Zusätzlich gelten im selben Zeitraum vom 16. bis 26. Juni 2026 ausgewählte Prime-Day-Angebote auf Amazon.Zu den größten Rabatten der Aktionen zählen:- Scuba V3 mit bis zu 35 Prozent Rabatt- IrriSense 2 mit bis zu 33 Prozent Rabatt- Aiper Scuba X1 mit bis zu 31 Prozent Rabatt auf AmazonAlle Angebote im ÜberblickSummer Campaign - Aiper Store (https://aiper.com/de/summer-campaign-2026) (16.-26. Juni 2026)Produkt | UVP | Aktionspreis | RabattScuba S1 (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-s1-kabelloser-robotischer-poolreiniger)| 599 EUR | 494 EUR | 18 %IrriSense 2 (https://aiper.store/de/products/aiper-irrisense-2)| 499 EUR | 399 EUR | 20 %Scuba V3 (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-v3) | 999 EUR | 849 EUR | 15 %Expert Duo (https://aiper.store/de/products/aiper-experts-duo)| 1.398 EUR | 1.188 EUR | 15 %Scuba S1 + EcoSurfer S2 (https://aiper.store/de/products/paketrabatt-scuba-s1-und-surfer-s2)| 998 EUR | 843 EUR | 16 %Scuba X1 Pro Max + Caddy (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-x1-pro-max-kabelloser-robotischer-poolreiniger)| 1.998 EUR | 1.699 EUR | 15 %Prime-Day-Angebote - Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/78D983FF-A362-48EB-BDF6-F6B87876E2EF?ingress=0&visitId=0d95005d-1ea0-400f-a8b1-67476efa3253&ref_=aa_maas) (16.-26. Juni 2026)Produkt | UVP | Aktionspreis | RabattScuba SE (https://www.amazon.de/dp/B0CPSTX4MD)| 199 EUR | 129 EUR | 35 %Seagull SE (https://www.amazon.de/dp/B0BLRC1TFM)| 179 EUR | 152 EUR | 15 %Scuba V3 (https://www.amazon.de/dp/B0GFVRPQTF) | 1.299 EUR | 849 EUR | 35 %IrriSense 2 (https://www.amazon.de/dp/B0GTZGSH9G)| 599 EUR | 399 EUR | 33 %Scuba S1 (https://www.amazon.de/dp/B0DL46SD6W)| 699 EUR | 509 EUR | 27 %Scuba X1 Pro Max (https://www.amazon.de/dp/B0FZLGQ18H?th=1)| 1.999 EUR | 1.699 EUR | 15 %Seagull 800B (https://www.amazon.de/dp/B0G6ZN5WBZ?th=1)| 179 EUR | 152 EUR | 15 %Scuba E1 (https://www.amazon.de/dp/B0CRYBTS46)| 359 EUR | 299 EUR | 17 %Scuba X1 (https://www.amazon.de/dp/B0G5WTB4KH)| 1.299 EUR | 899 EUR | 31 %EcoSurfer S2 (https://www.amazon.de/dp/B0GFN3VC1Q)| 399 EUR | 339 EUR | 15 %HydroComm (https://www.amazon.de/dp/B0GFN7KCZT)| 349 EUR | 299 EUR | 14 %Über Aiper: Aiper ist die Nummer 1 unter den Marken für intelligente Roboter-Poolreiniger und führend bei zuverlässigen intelligenten Lösungen für das Smart-Yard-Ökosystem. Von kristallklaren Pools über ausgewogenes Wasser bis hin zu intelligenter Bewässerung vereinfacht das intelligente Ökosystem die Pflege des gesamten Gartens. Aiper genießt das Vertrauen von über 3 Millionen Nutzern und Nutzerinnen weltweit und ist in mehr als 7.000 Geschäften in über 50 Ländern und Regionen erhältlich. Angetrieben von intelligenter Automatisierung, adaptiver KI und nachhaltigem Design bietet Aiper ein wirklich sorgenfreies Erlebnis, damit Anwender und Anwenderinnen mehr Zeit haben, die schönsten Momente des Lebens zu genießen.[1] Quelle: Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im März 2026 abgeschlossen.Pressekontakt:Schwartz Public Relationsaiper@schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6294806