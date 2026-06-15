Aschaffenburg (ots) -Die private Krankenversicherung bleibt einer der ertragreichsten Bereiche im Versicherungsvertrieb. Gleichzeitig stehen viele Berater und Vermittler vor einer wachsenden Herausforderung: Klassische Wege der Kundengewinnung wie Empfehlungen, Kaltakquise oder breit gestreute Werbemaßnahmen liefern immer seltener planbare Ergebnisse. Genau an dieser Stelle setzt die JP Consulting GmbH an.Das von Julian Pal geführte Unternehmen ist seit über vier Jahren auf die PKV Branche spezialisiert und hat sich mit einem stark wachsenden Team als feste Größe in der Anfragengenerierung für Versicherungsberater und PKV Vertriebe etabliert. Der Ansatz unterscheidet sich dabei grundlegend von herkömmlichen Leadanbietern: Statt ungefilterter Datensätze erhalten Kunden ausschließlich Anfragen von Interessenten, die vorab auf wesentliche Kriterien wie Versicherungspflichtgrenze, Einkommen und konkretes Wechselinteresse geprüft wurden.Warum die Nachfrage nach privater Krankenversicherung steigtDer Markt für private Krankenversicherungen befindet sich im Wandel. Regulatorische Veränderungen und die aktuelle gesetzliche Lage sorgen dafür, dass sich immer mehr gut verdienende Angestellte, Selbstständige und Unternehmer aktiv mit einem Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung beschäftigen. Viele dieser Interessenten informieren sich heute zunächst online und vergleichen Angebote über große Vergleichsportale.Für Versicherungsberater bedeutet das einerseits eine wachsende Zielgruppe, andererseits aber auch einen verschärften Wettbewerb um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden. Wer heute ausschließlich auf Empfehlungen oder klassische Netzwerkarbeit setzt, verliert zunehmend Marktanteile an digitale Kanäle. Gleichzeitig haben viele Berater in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Leadanbietern gemacht, die zwar günstige Anfragen versprechen, aber qualitativ minderwertige Datensätze liefern.Julian Pal kennt diese Problematik: "Der Markt für PKV Leads ist leider von Anbietern geprägt, die möglichst günstig Anfragen generieren, ohne auf die Qualität zu achten. Viele Berater haben dadurch das Vertrauen in externe Leadquellen verloren. Genau das wollen wir ändern."Zielgruppenspezifische Ansprache statt StreuverlustEin wesentlicher Unterschied der JP Consulting GmbH zu herkömmlichen Anbietern liegt in der Art und Weise, wie die Anfragen generiert werden. Statt breit gestreuter Werbung setzt das Unternehmen auf zielgruppenspezifische Kampagnen für klar definierte Berufsgruppen. Ingenieure, Führungskräfte, IT Fachkräfte und andere gut verdienende Angestellte sowie Selbstständige werden gezielt über verschiedene spezialisierte Kanäle angesprochen.Dabei verfolgt die JP Consulting GmbH einen Ansatz, der gezielt die häufigsten Vorurteile gegenüber der privaten Krankenversicherung adressiert. Viele Angestellte und Selbstständige, die die Voraussetzungen für einen Wechsel erfüllen, zögern aufgrund weit verbreiteter Fehlannahmen. Dazu gehört vor allem die Befürchtung, dass die Beiträge im Alter unkontrolliert steigen oder dass ein Rückweg in die gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr möglich ist. Das Team von Julian Pal dreht diese Argumentation um und zeigt auf, wie die private Krankenversicherung durch Instrumente wie den Beitragsentlastungstarif im Alter sogar günstiger sein kann als die gesetzliche Alternative."Wir gehen bewusst einen anderen Weg als die meisten Leadanbieter", erklärt Julian Pal. "Anstatt einfach nur Kontaktdaten zu sammeln, schaffen wir es durch unsere Ansprache, dass sich Menschen melden, die sich wirklich ernsthaft mit dem Thema PKV auseinandersetzen. Das merken unsere Partner dann direkt im Gespräch."Schriftlich garantierte Ergebnisse statt unverbindlicher VersprechenEin zentrales Alleinstellungsmerkmal der JP Consulting GmbH ist die vertraglich fixierte Abschlussgarantie. Julian Pal erklärt den Hintergrund: "Viele Berater haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Leadanbietern gemacht, die viel versprechen und wenig liefern. Deshalb garantieren wir unseren Kunden schriftlich eine Mindestanzahl an Abschlüssen. Wird diese nicht erreicht, liefern wir nach. Das schafft Vertrauen und gibt unseren Partnern Planungssicherheit."Dieses Modell scheint am Markt gut anzukommen. Nach eigenen Angaben betreut die JP Consulting GmbH aktuell über 170 Kunden im deutschsprachigen Raum. Im laufenden Jahr 2025 seien mehr als 3.100 PKV Abschlüsse über die gelieferten Anfragen zustande gekommen, bei insgesamt über 23.000 generierten qualifizierten Kontakten.Telefonische Vorqualifizierung: Die Spreu vom Weizen trennenDer Ablauf ist vollständig digitalisiert und geht mittlerweile einen entscheidenden Schritt weiter als bei herkömmlichen Anbietern. Interessenten durchlaufen zunächst einen mehrstufigen Qualifizierungsprozess. Anschließend werden die Anfragen durch ein internes Team zusätzlich telefonisch vorqualifiziert.Dabei werden gezielt die wichtigsten Kriterien abgefragt: die konkrete Wechselbereitschaft, der aktuelle Versicherungsstatus, der berufliche Hintergrund sowie die vollständigen Kontaktdaten. Erst wenn ein grundsätzliches Interesse bestätigt ist, wird die Anfrage an den jeweiligen Berater weitergegeben.Julian Pal betont, warum dieser Schritt so entscheidend ist: "Studien zeigen, dass mit jeder Stunde, die zwischen der Anfrage und dem Erstkontakt vergeht, die Erreichbarkeit um rund zehn Prozent sinkt. Gerade Einzelberater oder kleinere Teams schaffen es oft nicht, jede Anfrage sofort zu bearbeiten. Genau deshalb übernehmen wir diesen ersten Kontakt und stellen sicher, dass unsere Partner nur Anfragen erhalten, bei denen ein echtes Gespräch möglich ist."Ein eigens entwickeltes Dashboard ermöglicht es den Kunden, ihre Pipeline, Termine und den Status einzelner Anfragen jederzeit im Blick zu behalten.Persönliche Betreuung statt anonymer PlattformEin weiterer Unterschied zu vielen Wettbewerbern ist die persönliche Betreuung jedes einzelnen Kunden. Jedem Partner wird ein fester Ansprechpartner zugewiesen, der nicht nur bei Fragen zur Verfügung steht, sondern auch proaktiv auf den Kunden zugeht, wenn die Abschlussquoten hinter den Erwartungen zurückbleiben."Uns bringt es nichts, wenn ein Kunde einmal kauft und dann nie wieder", sagt Julian Pal. "Wir wollen langfristige Partnerschaften aufbauen. Deshalb schauen wir genau hin, wo es bei einzelnen Partnern hakt, und unterstützen aktiv dabei, die Ergebnisse zu verbessern. Wir sind nur so erfolgreich wie unsere Kunden."Gleichzeitig legt das Unternehmen Wert auf realistische Erwartungen. Eine Abschlussquote von ein bis drei Abschlüssen pro zehn Anfragen sei realistisch und abhängig von der Erfahrung des Beraters. Doch selbst bei konservativer Rechnung lohne sich das Modell: Bei einer durchschnittlichen Provision von zweitausend bis sechstausend Euro pro PKV Abschluss amortisieren sich die Kosten für die Anfragen bereits mit dem ersten Neukunden.Hinzu kommt das erhebliche Cross Selling Potenzial. Die Interessenten, die über die JP Consulting GmbH vermittelt werden, sind in der Regel gut verdienende Angestellte oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder Selbstständige und Unternehmer. Diese Zielgruppe bietet Beratern zahlreiche Ansatzpunkte für weiterführende Beratung, sei es im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge. Viele Partner berichten zudem, dass zufriedene PKV Kunden anschließend weitere Empfehlungen aussprechen.Langfristige Partnerschaft statt einmaliger LieferungDie JP Consulting GmbH versteht sich nicht als reiner Anfragenlieferant, sondern verfolgt das Ziel, langfristig mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund entwickelt das Unternehmen stetig neue Lösungen, die den Vertriebsalltag seiner Partner verbessern. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Plattform pkvleitfaden.de. Für deren Entwicklung wurden über zehntausend Beratungsgespräche von Hunderten verschiedenen Versicherungsexperten analysiert. Auf dieser Grundlage wurde ein Tool gebaut, das für jeden Berater einen individuellen Leitfaden generiert. Ziel ist es, die Abschlussquote weiter zu steigern und die gelieferten Anfragen noch effektiver abzuarbeiten."Wir hören unseren Kunden genau zu und fragen uns ständig: Was können wir an unserem Produkt noch optimieren, um unsere Partner noch erfolgreicher zu machen? Der Leitfaden ist ein Ergebnis dieses Denkens und wird stetig weiterentwickelt", so Julian Pal.Fokus auf den DACH MarktDie JP Consulting GmbH konzentriert sich auf den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt. Die Anfragen werden gezielt für den jeweiligen regionalen Bedarf generiert. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Partnern unterschiedlicher Größe zusammen, von Einzelberatern bis hin zu größeren Vertriebsorganisationen. Auf der Website pkvabschluss.de können sich interessierte Versicherungsberater und Vermittler über das vollständige Leistungsangebot informieren und eine kostenlose Potenzialanalyse anfordern.Über die JP Consulting GmbHDie JP Consulting GmbH mit Sitz in Deutschland unterstützt Versicherungsberater, Vermittler und PKV Vertriebe bei der planbaren Neukundengewinnung. Julian Pal und sein stark wachsendes Team sind seit über vier Jahren auf die PKV Branche spezialisiert. Anfang 2026 wurde das Unternehmen in eine GmbH überführt. Heute arbeiten elf Mitarbeiter daran, Beratern im gesamten DACH Raum sehr qualifizierte PKV Anfragen mit vertraglich garantierten Abschlüssen zu liefern. Weitere Informationen unter pkvabschluss.de.Pressekontakt:JP Consulting GmbHJulian PalE-Mail: info@pkvabschluss.deWeb: https://pkvabschluss.deOriginal-Content von: JP Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182744/6294805