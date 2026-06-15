Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG
First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.70 price target.
Abstract:
LAIQON's AI subsidiary LAIC published the six-year live performance track record of two of its flagship AI-managed multi-asset funds, marking an important validation point for the investment case. Since inception (May 2020-May 2026), the LAIQON AI Dynamic Multi Asset S delivered +66.4%, outperforming its Morningstar peer group by +28.2pp, while the LAIQON AI Defensive Multi Asset S returned +34.9%, outperforming by +18.6pp. The Defensive fund also carries strong independent third-party ratings (5-star Morningstar, Scope A). Critically, these results are a six-year live track record, not a backtest, across genuinely diverse market conditions including the COVID recovery, the 2022 inflation and interest-rate shock and the 2025-26 geopolitical volatility. The performance provides meaningful support for the commercial positioning of the LAIC ADVISOR platform and strengthens the investment case underpinning LAIQON's two most important white-label growth initiatives: (1) the Union Investment WertAnlage roll-out and (2) the Amundi AI-ETF launch. The strong YTD 2026 performance of +18.1% (Dynamic) and +11.2% (Defensive) is particularly timely and reflects successful allocations to themes such as semiconductors and hydrogen. Overall, the published track record reinforces our positive view of LAIQON's scalable AI-driven platform and its potential to support above-average growth. We confirm our Buy rating and €8.70 price target (upside: >90%).
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.
Zusammenfassung:
LAIQONs KI-Tochtergesellschaft LAIC hat die sechsjährige Live-Performance-Bilanz ihrer beiden KI-gesteuerten Multi-Asset-Flaggschiff-Fonds veröffentlicht, was einen wichtigen Meilenstein für das Anlagekonzept darstellt. Seit Auflegung (Mai 2020-Mai 2026) erzielte der LAIQON AI Dynamic Multi Asset S eine Rendite von +66,4% und übertraf damit seine Morningstar-Vergleichsgruppe um +28,2 Prozentpunkte, während der LAIQON AI Defensive Multi Asset S eine Rendite von +34,9% erzielte und die Vergleichsgruppe um +18,6 Prozentpunkte übertraf. Der Defensive-Fonds verfügt zudem über hervorragende Bewertungen unabhängiger Dritter (5 Sterne von Morningstar, Scope A). Entscheidend ist, dass es sich bei diesen Ergebnissen um eine sechsjährige Live-Performance handelt, und nicht um einen Backtest, die unter wirklich vielfältigen Marktbedingungen erzielt wurde, darunter die Erholung nach der COVID-Krise, der Inflations- und Zinsschock von 2022 sowie die geopolitischen Turbulenzen der Jahre 2025-2026. Die Performance liefert eine aussagekräftige Untermauerung für die kommerzielle Positionierung der LAIC ADVISOR-Plattform und stärkt das Investment-Argument, das den beiden wichtigsten White-Label-Wachstumsinitiativen von LAIQON zugrunde liegt: (1) die Einführung der Union Investment WertAnlage und (2) die Auflegung des Amundi AI-ETF. Die starke Performance seit Jahresbeginn 2026 von +18,1% (Dynamic) und +11,2% (Defensive) kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und spiegelt erfolgreiche Allokationen in Themen wie Halbleiter und Wasserstoff wider. Insgesamt bestätigt die veröffentlichte Erfolgsbilanz unsere positive Einschätzung der skalierbaren, KI-gesteuerten Plattform von LAIQON und ihres Potenzials, ein überdurchschnittliches Wachstum zu unterstützen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €8,70 (Aufwärtspotenzial: >90%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: LQAG_GR-2026-06-15_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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