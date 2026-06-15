Die neue Outlook-App von Microsoft bereitet Probleme. Unter Umständen müssen Nutzer:innen deutlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihre E-Mails aufrufen zu können. Wann das der Fall ist und wie du schneller an deine Mails kommst. Mittlerweile bietet Microsoft zwei Versionen von Outlook für Windows-Nutzer:innen an. Unter dem Namen "Windows Classic" wird die alte App geführt, die schon seit Jahren existiert. Das "neue Outlook" ist hingegen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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