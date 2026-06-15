Forscher der Cornell University haben das Phänomen hinter einer fiktiven Figur untersucht. Der Grund, warum unterschiedliche Chatbots von Elias Thorne erzählen, könnte demnach in dem Modell GPT-3.5 von OpenAI zu finden sein. Wenn man Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Gemini bittet, eine Geschichte zu erzählen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine fiktive Figur namens Elias Thorne darin vorkommt. Auch bestimmte Berufsbezeichnungen tauchen immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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