© Foto: Dall-EDrei KI-Unternehmen, die AI 3, drängen an die Börse. Mega-IPOs oder Mega-Reinfall?OpenAI hat in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass es Unterlagen für einen Börsengang in den USA eingereicht. Damit folgt das Unternehmen seinem Wettbewerber Anthropic auf dem Weg an die Börse und will die ungebrochene Nachfrage der Investoren nach KI-Aktien nutzen. Perplexity hat mehrfach erklärt, frühestens 2028 an die Börse gehen zu wollen. CEO Aravind Srinivas sagte zuletzt gegenüber CNBC und Reuters, dass der IPO-Plan für 2028 unabhängig davon bestehen bleibt, wie die Börsengänge von OpenAI oder Anthropic verlaufen. OpenAI machte weder Angaben zum Volumen noch zu den Konditionen des geplanten …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US84615Q1031,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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