Hamburg (ots) -Jörg Schönenborn moderiert am Montag, 6. Juli 2026, erstmals die ARD tagesthemen. Er verstärkt damit das bestehende Moderationsteam um Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni. Auch Julia-Niharika Sen und Susanne Stichler gehören weiterhin zum Moderationsteam der tagesthemen.Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Jörg Schönenborn steht für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit im deutschen Fernsehjournalismus. Das Vertrauen des Publikums hat er sich über Jahrzehnte verdient - mit einem Blick auf die Dinge, der nie an der Oberfläche bleibt. Wir freuen uns sehr, dass er unser Moderationsteam verstärkt."Jörg Schönenborn: "Die tagesthemen bieten jeden Tag die Chance, Orientierung zu geben in einer Welt, die nicht nur schwer zu verstehen, sondern oft auch schwer zu ertragen ist. Ich bin stolz, künftig als Teil eines großartigen Teams daran mitzuwirken. Denn verständliche Nachrichten sind ein wichtiger Rohstoff unserer demokratischen Gesellschaft."Jörg Schönenborn wurde 1964 in Solingen geboren. Nach seinem Studium der Journalistik und Politikwissenschaft in Dortmund und dem Volontariat beim WDR arbeitete er als Reporter und Redakteur, ab 1992 vor allem für tagesschau und tagesthemen. Einem breiten Publikum ist er durch die Moderation der ARD-Wahlsendungen und des DeutschlandTrends bekannt geworden. Seit 1999 präsentiert und analysiert er Zahlen und Daten aus dem ARD-Wahlstudio. 2002 übernahm Schönenborn die Position des WDR-Chefredakteurs Fernsehen und moderiert seit 2007 den Presseclub. Von 2014 bis April 2026 war Schönenborn WDR-Programmdirektor. In dieser Funktion hat er den crossmedialen Umbau und die Digitalisierung des Programmangebots sowie den Aufbau des ARD-KI-Netzwerks vorangetrieben.Die tagesthemen werden von der ARD Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen tagesschau, der Nachrichtenkanal tagesschau24, das Online-Angebot tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6294858