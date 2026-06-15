Während Anleger weiterhin auf konkrete Monetarisierungserfolge im Bereich Künstliche Intelligenz warten, treibt Apple die Integration von KI-Funktionen in sein Ökosystem konsequent voran. Besonders die Weiterentwicklung von Siri, neue produktive Anwendungen für iPhone, iPad und Mac sowie die stärkere Verzahnung der eigenen Hardware mit KI-gestützten Diensten stehen im Fokus. Gleichzeitig profitiert der Konzern weiterhin von seiner enormen Kundenbasis, hohen Margen und einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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