Auf den Spuren von Nvidia: Die AS&S-Aktie hat mit 780 Prozent fast so viel Performance im Depot 2030 eingespielt wie der KI-Gigant. Grund sind Milliarden-Investitionen und der erfolgreiche KI-Kunde AMD.Europas Chipfirmen nehmen Schwung auf. Nach Elmos, Infineon und dem Zulieferer Aixtron ist nun auch AT&S durchgestartet. Topnews: Die Österreicher gaben den Ausbau des Produktionsstandorts Kulim in Malaysia bekannt, der auf Vereinbarungen mit dem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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