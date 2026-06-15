Mainz (ots) -
Woche 25/26
Mo., 15.6.
Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Vereinbarung mit Iran - Hoffnung auf Frieden für Nahost
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 15. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 15. Juni 2028
19.40 WISO (VPS 19.25)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 16.6.
Bitte Programmänderung ab 4.00 Uhr beachten:
4.00 WISO
4.30 ZDF.reportage (HD/UT)
Urlaub in der Eifel
Film von Barbara Radl
(Erstsendung 20.9.2025)
Deutschland 2025
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6294864
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Vereinbarung mit Iran - Hoffnung auf Frieden für Nahost
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 15. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 15. Juni 2028
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Deutschland 2025
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
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