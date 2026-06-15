Rund eine Woche vor der Weltpremiere am 23. Juni liefert Skoda Einblicke in das Testprogramm für sein großes Elektro-SUV Peaq. Der fast 4,90 Meter lange Stromer wird ab Mitte 2026 das vollelektrische Angebot von Skoda nach oben hin abrunden. In den vergangenen Monaten wurden Prototypen des Modells in verschiedensten Weltregionen strapaziert. Die Prototypen des neuen Skoda-Flaggschiffs haben laut den Tschechen insgesamt mehr als 1,5 Millionen Kilometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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