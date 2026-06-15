Die kalifornische Verkehrsbehörde Caltrans hat ihre Elektrofahrzeug-Bestellung bei Rivian ausgeweitet. Mit einer zweiten Bestellrunde wächst das Auftragsvolumen auf insgesamt 977 Fahrzeuge im Wert von rund 97 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 84 Millionen Euro. Wie aus öffentlichen Beschaffungsunterlagen hervorgeht, umfasst die neue Bestellung 201 SUV des Typs R1S sowie 323 Pick-ups vom Typ R1T. Das Auftragsvolumen der zweiten Tranche beläuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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