Trump sorgt mit dem Iran-Deal für neuen Rückenwind an den Börsen. Doch nach den jüngsten Verlusten vieler Tech-Werte bleibt die Stimmung verhalten. Genau jetzt rückt bei Börsenprofi Stefan Klotter ein Energiewert in den Fokus, den der Markt bislang unterschätzt. Der Grund: Ein entscheidender Wachstumstreiber wird noch nicht erkannt und genau daraus könnte jetzt eine explosive Renditechance entstehen.Der Fokus der Anleger liegt derzeit klar auf den offensichtlichen Gewinnern der KI-Revolution. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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