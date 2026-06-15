© Foto: Evan Vucci - Pool ReutersNach TACO und NACHO bringt Michael Burry ein neues Börsenkürzel ins Spiel. KWIK könnte das Endspiel im Iran-Konflikt beschreiben.Michael Burry hat dem politischen Börsenlexikon rund um Donald Trump ein neues Kürzel hinzugefügt. Nach TACO ("Trump Always Chickens Out") und NACHO ("Not A Chance Hormuz Opens") spricht der Investor nun von KWIK - kurz für "Killing With Incredible Kindness". Hinter dem Akronym steckt Burrys These, dass Trump nach Monaten der Eskalation im Konflikt mit dem Iran auf eine überraschende Strategie setzen könnte: maximale wirtschaftliche Öffnung statt anhaltenden Drucks. Konkret spekuliert der "Big Short"-Investor darauf, dass die USA ihre Sanktionen gegen den Iran …
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