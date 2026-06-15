15.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
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|17:05
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY AN EXECUTIVE OFFICER
|16:57
|EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.06.2026...
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|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP
|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen...
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|AUSTRIACARD HOLDINGS AG:: Publication of Offer Document
|05.06.
|Laufende Fusionskontrollverfahren: Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokio (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über die Austriacard Holdings AG, Wien (AUT)
|Datum der Anmeldung:29.05.2026Aktenzeichen:B7-43/26Unternehmen:Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokio (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über die Austriacard Holdings AG, Wien (AUT)Produktmärkte:Herstellung...
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