

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.06.2026 / 16:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Directors' Dealings, Art 19 MAR 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Nikolaos Lykos 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG b) LEI 529900QI445M00DK4407 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Irrevocable Undertaking / Annahmeverpflichtung zur Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing



Kennung AT0000A325L0 b) Art des Geschäfts Veräußerung: Derzeit besteht nur eine Annahmeverpflichtung von Herrn Lykos für seine27.114.422 Aktien, aufgrund des mit der Bieterin abgeschlossenen Irrevocable Undertakings, die mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage unbedingt geworden ist. Die Angaben zu Preis und Volumen beziehen sich auf die zugrundeliegenden Aktien.



c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 10 EUR 27.114.422 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 10 EUR 27.114.422 Stück e) Datum des Geschäfts 2026-06-12; UTC+02:00 f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes





15.06.2026 CET/CEST

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