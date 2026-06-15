München (ots) -Vier Zweierteams, drei Spielrunden, ein Ziel: das Siegerteam der LEGO Arena Show! Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, TV-Entertainer Joko Winterscheidt, Creator Elias Nerlich und Steven Gätjen feierten gestern zum Auftakt des ersten WM Spiels der deutschen Nationalmannschaft die LEGO Arena Show. In einer packenden, 90-minütigen Entertainment-Show live aus dem Münchner BMW Park, auf ProSieben und JOYN fieberte die ausverkaufte LEGO Arena und begeisterte Zuschauer:innen vor den Bildschirmen mit, während actionreiche Fußball-Challenges für spannende Unterhaltung sorgten. Dieses spektakuläre Event ließen sich auch prominente Gäste wie u.a. Sven Hannawald, Monica Ivancan und Franziska Knuppe nicht entgehen, die die Teams von der Tribüne aus anfeuerten.Ein Highlight: Abseits des Turniers wurde zudem ein echtes Meisterwerk offiziell als Weltrekord besiegelt - ein gigantischer, aus mehr als 250.000 LEGO Steinen erbauter Fußball mit 4,44 Metern Höhe ist ab sofort der größte LEGO Fußball der Welt.Gemeinsam Großes erschaffen: Von der Community in die ArenaÜber Wochen hinweg haben Fans und Creator in ganz Deutschland on- und offline in verschiedenen Vorab-Challenges gemeinsam eine Million LEGO Steine aktiviert, um die LEGO Arena Show in München Wirklichkeit werden zu lassen. Nur bei Erreichung dieser Zielmarke öffneten sich die Türen der Show. Den krönenden Abschluss dieser einmaligen Teamleistung übernahm Joko Winterscheidt: Er setzte als neuer LEGO Markenbotschafter den allerletzten Stein und gab damit den offiziellen Startschuss für die LEGO Arena Show und den Creator Cup, bei dem die Teams um den Pokal kämpften.Im Anschluss stand er den Teams unterstützend an der Seitenlinie bei. Moderiert von Steven Gätjen wurde die TV Show auch von Fußballheld Lukas Podolski (@lukaspodolski (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu95U0LzG-2FGiLZyh863v-2B4SeVnQeEulr-2FyFb7oMKZatF9A-3D-3DrIdy_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjg51kzw83dA9-2BXaJe3kc5jt9beAlEPd2yVx86M54RIzb9Y333d0-2FDA2R4-2Bxukutn8XYLU4x2KQygGVHPcVukyi6Vs-2FTTGq-2FdhkO-2BqhLdryl-2FddKEPGaxiK90YKPhhId-2Bzhw-3D-3D)) sowie Twitch Creator Elias Nerlich (@eliasn97 (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu89EAjx-2FHd5xBpMFa2FevBQBCcA5654R8yrDgI1JYt4Sg-3D-3DlGye_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjg0vWkzorPZUhAEPCFgAdq1Ng0ImW8IWZxD0IgyJPZN0MAqucBN4iu4nIWftlQWtTo867CrWuUU9lKXkbitFs9jnpXK-2Fk5KE2F99YsdYQQ38osPu1WeKcjLp19Xn9ZHllQw-3D-3D)) begleitet.Beim packenden Spiel um den Creator-Cup-Pokal demonstrierten vier Teams ihr fußballerisches Talent. Neben den drei etablierten Fußball-Creator-Experten-Duos: Tisi Schubech (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu-2Bb9p-2FobmDPGluaYEjJPI0M12K9B-2Be23KcUU0ERlQJhlQ-3D-3DUyUX_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjgzoxBufvoxixIgzKMZCJxPBv8BhRFdrE8-2FZfuiU7VNwOhMfY5mLDPX-2BAYPArqNMxWnd-2FHlJPPcrG3aT7DVm6B9w4FtIe2rdTQgQbvdvGqtpe1oQyTIRBJI0OwhmJn3dh9A-3D-3D) (Timo & Simon), ViscaBarca (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu-2BkRvZEyhK0ipZZT7iNIl7DjMawq3sprWgR2Cc2TQO1Fw-3D-3DPd-J_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjg1-2FX4zigX9vqtuXr4JHoFWkXy3giUQP01PplDijuVwXDlZoxEvdXyUaDkcp1al5-2BWvmhxtgWAdNgLJR-2FCgTzolEHYAPwsifkKhe-2FF1XWfiMhE0Mn-2FNISMN9H2cQHv47-2BYQ-3D-3D) und Gamerbr0ther (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu-2FjHGrzOQ6jNXOMZApEbHyvzqQTH43s7etn1FLMlocSIA-3D-3DEJ4W_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjgxo9tAB5U9Y5Bfs-2FhlqDrHfqG66pmmLS-2Fxc2okb9NcfNC-2FCQFWF9e5Ha7t5tXnud0plLsKLQFgo-2FgX5zNt8dYxulhLH1kPQO9ErgLoitg8OYikWqnhr-2BJm09cwtEGM-2F-2BOQ-3D-3D) sowie den Brotatos (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu-2FHE5EOaw-2F9wlMv6PY9PztValg3U8tMbDTY-2FzfojyMG1A-3D-3DBg8s_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjgx6Gv7iTTqnoerTNleBYX3BVhivBd-2BsaA5fOAA8k-2B2pHLKGb4vlcaSdlTw5O7iYVJGQB0gaIBtur2tsmrha0R9-2BSDAS3-2FTsmyM2gSjtdpFUyWnd0SF1L403MijSo8fFL5w-3D-3D) (Lars Holzi & Spideylucas) - stellte sich ein glückliches Zuschauer-Team der Herausforderung. In actionreichen Games wie Parcours-Dribbling, Kugel-Kick und dem Quiz-Jump, bei dem Elias Nerlich sein erfolgreiches Debüt als Fußball-Quizmaster feierte, spielten die Teams um den Einzug ins Finale des LEGO Creator Cups. Die Brotatos sicherten sich schließlich im Elfmeterschießen - dem "Elite Elfer" - den verdienten Gesamtsieg. Abgerundet wurde die Show durch einen Gänsehaut-Moment, der das gesamte Publikum zu einem symbolischen Herzschlag formte, um der deutschen Nationalmannschaft geschlossen viel Erfolg für den anstehenden Fußballsommer zu wünschen."Die Energie und Begeisterung, mit der unsere Community in den vergangenen Wochen die 1 Million LEGO Steine erspielt hat, ist schlichtweg überwältigend. Mit unserer LEGO Arena Mission zur WM haben wir gezeigt, dass beim Sport und gemeinsamen LEGO Bauen derselbe Teamgeist gefragt ist. Es ist fantastisch zu sehen, wie wir den Start in diesen unvergesslichen Fußball-Sommer alle zusammen als riesiges Team feiern konnten. Ob gemeinsam beim Finale unserer Aktion bei unserer LEGO Arena Show in München oder als Zuschauer der TV Show zuhause.", sagt Theresa Silbereisen, Senior Marketing Director Zentraleuropa der LEGO Gruppe.Auch Joko Winterscheidt zeigt sich begeistert von der Teamleistung der Fans: "Mit welchem Aufwand und mit welcher Leidenschaft das LEGO Team hier einen Ort mit und für die Community geschaffen hat, ist wirklich beeindruckend. Das hat richtig Bock gemacht."Ein Weltrekord für die GeschichtsbücherAls eines der Höhepunkte der LEGO Arena Show wurde der größte aus LEGO Steinen erbaute Fußball der Welt zum Weltrekord gekürt. Mit einer Höhe von 4,44 Metern, einem Gesamtgewicht von über 1800 kg und bestehend aus mehr als 250.000 LEGO Steinen sorgte das gigantische Modell für Staunen unter den Besucher:innen. Der Rekord wurde offiziell vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) geprüft und zertifiziert."Ein Weltrekord! Ich stehe hier zwar als Designer, aber das war eine großartige Teamleistung. Mit diesem Fußball unterstreicht die LEGO Marke, wie wichtig Spielspaß ist und dass man mit Kreativität und Mut Großes schaffen kann. Vielen Dank an alle, die an diesem fantastischen Projekt mitgearbeitet haben. Es macht mich unglaublich stolz, den Fußball heute hier im Rahmen der LEGO Arena Show präsentieren zu dürfen!", erklärt Zio Chao, LEGO Designer.Für alle, die ihre Leidenschaft für den Sport und ihre Idole auch über das Event hinaus zelebrieren wollen, bietet LEGO Editions (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6eKTp-2Bp07FRA6-2BVAur3dXL0-2BHwx8humjkcGFrSuA4H2-2BOxL5XYwdy7LTq0CDzY1zQ-3D-3D87mC_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjg1OwSBLHK-2BNByp-2BKPrNx1P7ezTnftUEyeAMt3uyHpWfxjijyaApm-2BBvWhI8y7MtZ3YRb9EyeEsGb8ig8GeFB1JKRwXc0ankD-2FoiMRzJpDYPDS2-2FP-2FLJsdDuo6S4ubLMjDA-3D-3D) die beste Möglichkeit dazu für Fußballfans. Die exklusiven Sammlersets bringen Fußballlegenden und unvergessliche Momente zu den Fans und verbinden Spielspaß mit Fandom.Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCy4dFW0fOPcPNhu-2FtYDuOKA-3D5aOn_fgdP-2FlXdWACBXh6jqM8e3A8srf4cHf1tx-2FlDRmLWXIuAuhUM8vnm1TNx6krL2VXQH6JfZxraaO4AN9Z01bcBwfP-2BcsmmZooTWdiWofLYains3dv2bzZ8bYTSUeSfyqyFzeNhxe5BNizJSZ5tTdvDYif9RH-2FeIfg6jNBMtCqjPlaiambQ9-2B-2FhVKSUW0LDJBU8Pvh3vfnEB0AfCyYoZatjgwf8VVjHT7jFP25fNfHLX8F6b9bItPAmaiyAbjbynABNa6Ma0E1UBBH0RDP0M3WUF8xNJU8BDNlbjjFcCOJiFwpDQCwHq0zJ2SDsEaMDsv6RdrKY5zeUkJzbUZzmoR3PMQ-3D-3D).Pressekontakt:fischerAppelt relations GmbHVictoria Jebenslego.presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/6294876