Dedizierte Lösung für sichere Offsite-Backup-Replikation

Actiphy Inc., ein führender Anbieter von Backup-, Disaster-Recovery- und Virtualisierungssoftware, gibt die Verfügbarkeit von Actiphy ImageReplicator bekannt einer dedizierten Replikationslösung für Backup-Images von ActiveImage Protector

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260615519286/de/

Actiphy ImageReplicator dashboard displaying centralized replication management, job status, replication history, and retention monitoring across protected backup images.

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware, Cyberangriffe und Infrastrukturausfälle benötigen Unternehmen zuverlässige Methoden, um ihre Backup-Daten vor Verlust, Beschädigung und unbefugtem Zugriff zu schützen. Werden produktive Systeme kompromittiert, bilden Backup-Daten häufig die letzte Verteidigungslinie zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität und zur schnellen Wiederherstellung kritischer Systeme.

Immer mehr Unternehmen setzen auf die bewährte 3-2-1-Backup-Strategie, die Offsite- und unveränderbare Kopien geschäftskritischer Daten umfasst. Actiphy ImageReplicator automatisiert die Replikation von ActiveImage Protector Backup-Images auf lokale, entfernte und Cloud-basierte Speicherziele und trägt so dazu bei, dass Wiederherstellungsdaten jederzeit verfügbar bleiben.

Actiphy ImageReplicator wurde als Reaktion auf die Nachfrage nach einer dedizierten Replikationslösung mit einfacher und intuitiver Benutzeroberfläche entwickelt und bietet:

Echtzeitüberwachung Zentrale Übersicht über Replikationsstatus, Quelldateien, Zieldateien und Zeitstempel.

Zentrale Übersicht über Replikationsstatus, Quelldateien, Zieldateien und Zeitstempel. Flexible Replikationsziele Unterstützung für lokale Speicher, NAS-Systeme, Netzwerkfreigaben, Cloud-Speicher und Object Storage.

Unterstützung für lokale Speicher, NAS-Systeme, Netzwerkfreigaben, Cloud-Speicher und Object Storage. Automatisierte Replikation Flexible Zeitplanung für Replikationsaufgaben zur Reduzierung manueller Eingriffe und menschlicher Fehler.

Flexible Zeitplanung für Replikationsaufgaben zur Reduzierung manueller Eingriffe und menschlicher Fehler. Effiziente Datenübertragung Optionen für inkrementelle Replikation, Replikation der letzten Generation oder Echtzeit-Synchronisierung minimieren die Netzwerkbelastung.

Optionen für inkrementelle Replikation, Replikation der letzten Generation oder Echtzeit-Synchronisierung minimieren die Netzwerkbelastung. Immutable Backup Protection Unterstützung von Object Lock für AWS S3, Wasabi und Microsoft Azure schützt Backup-Daten vor Manipulation und Löschung.

Unterstützung von Object Lock für AWS S3, Wasabi und Microsoft Azure schützt Backup-Daten vor Manipulation und Löschung. Erweiterte Sicherheit Multi-User-Verwaltung und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schützen vor unbefugtem Zugriff.

Dank der zentralen Übersicht über alle Replikationsvorgänge und den Status der replizierten Backup-Daten behalten Administratoren jederzeit den Überblick und stellen sicher, dass Wiederherstellungsdaten verfügbar und einsatzbereit sind.

Actiphy ImageReplicator ist Bestandteil von Actiphys umfassender Backup- und Disaster-Recovery-Plattform für Windows- und Linux-Umgebungen. Gemeinsam unterstützen die Lösungen Unternehmen dabei, ihre Cyber-Resilienz zu stärken, die Disaster-Recovery-Bereitschaft zu verbessern und geschäftskritische Systeme vor Ransomware, Hardwareausfällen und Naturkatastrophen zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.actiphy.com.

2026 Actiphy, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Actiphy, ActiveImage Protector, Actiphy ImageReplicator, Actiphy ImageCenter und BootCheck sind Marken von Actiphy, Inc. Alle anderen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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