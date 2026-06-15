Die Atos-Aktie meldet sich nach der jüngsten Schwächephase eindrucksvoll zurück. In der Vorwoche zur letzten Analyse stand nach dem gescheiterten Ausbruch noch die kritische Lage im Fokus. Nun hat der IT-Turnaround-Wert die wichtige Zone um 34,07 € verteidigt und arbeitet erneut am nächsten Befreiungsschlag. Das verspricht Zugewinne Nach dem Rückfall aus dem Bereich von 45,14 bis 46,40 € drohte die Atos-Aktie zuletzt erneut in Richtung der alten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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