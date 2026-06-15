Der Goldpreis macht zum Start in die neue Handelswoche einen satten Sprung nach oben. Nachdem das Edelmetall in den vergangenen Tagen zeitweise bis an die wichtige Marke von 4.000 US$ je Feinunze zurückgefallen war, springt der Kurs am Montag um mehr als +3% an und steht aktuell bei 4.360 US$. Warum Gold trotz Entspannung steigt Grund für den Preisanstieg ist die Einigung zwischen den USA und dem Iran im Nahostkonflikt. Nach Angaben beider Seiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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