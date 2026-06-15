AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durch sein Sponsoring und seine Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, zeigt das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), wie Fachkliniken Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben können, indem sie fortschrittliche Wissenschaft, digitale Infrastruktur und operative Neugestaltung in messbare Verbesserungen der Versorgung umsetzen.

Die Beteiligung des KFSH erstreckt sich auf zentrale Themen der Veranstaltung, darunter Vertrauen in KI, menschenzentrierte KI, KI in der Radiologie, Transformation von Gesundheitsdienstleistern und Innovationen im Gesundheitswesen. In all diesen Bereichen präsentiert das Krankenhaus ein Modell, das auf der praktischen Umsetzung und nicht auf der isolierten Einführung von Technologie basiert.

Die Innovationsbilanz des KFSH ist ein deutlicher Beweis für die Wirksamkeit dieses Modells. Das Krankenhaus hat bedeutende Meilensteine in der Roboterchirurgie erreicht, darunter weltweit erste Eingriffe bei der Implantation künstlicher Herzpumpen, bei robotergestützten Lebertransplantationen sowie bei der robotergestützten Leberresektion bei Lebendspendern unter Verwendung eines einzigen Zugangs. Im Bereich der Transplantationsmedizin hat das KFSH mehr als 1.600 robotergestützte Leberresektionen bei Lebendspendern durchgeführt - das weltweit höchste Volumen -, gestützt auf ein strukturiertes Modell aus Schulung, Simulation und schrittweiser klinischer Umsetzung.

Seine Innovationsagenda erstreckt sich auch auf die Präzisionsmedizin und fortschrittliche Therapien. Das KFSH hat Saudi-Arabiens erste Produktionsstätte für Gen- und Zelltherapien in Betrieb genommen, die darauf ausgelegt ist, CAR-T-Zell- und Stammzelltherapien vor Ort herzustellen, den Zugang zu fortschrittlichen Behandlungen zu erweitern und die Behandlungskosten zu senken. Die Anlage vereint fortschrittliche Fertigungsverfahren, Qualitätssicherungssysteme und eine KI-gestützte Qualitätskontrolle.

Operative Innovationen stärken die systemweite Wirkung des KFSH weiter. Die KI-gestützte Umgestaltung des Patientenflusses verkürzte die Wartezeiten bei der Aufnahme in die Notaufnahme um 75 %, während vor Ort entwickelte KI-Anwendungen die Diagnostik, die Ressourcenoptimierung und die Verbesserung des Patientenerlebnisses unterstützten. Zusammengenommen zeigen diese Erfolge, wie Innovation die Ergebnisse verbessern, die Kapazitäten erweitern und eine nachhaltige spezialisierte Versorgung fördern kann.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet. Es wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa