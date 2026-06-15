Schon bald können Galaxy-Nutzer:innen eine Funktion in ihrem Smartphone aktivieren, um mehr Informationen zu ihrer Internetverbindung zu bekommen. Allerdings lässt sich die langersehnte Neuerung nur über Umwege aktivieren. Wie das funktioniert. Galaxy-Smartphones bieten eine Vielzahl von nützlichen Features. Allerdings gibt es eine Funktion, die viele User:innen seit Jahren vermissen. Denn im Gegensatz zu Herstellern wie Xiaomi bieten Samsung-Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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