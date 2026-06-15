Rekord Börsengang von SpaceX

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Der Börsengang spült Milliarden in die Kasse und die Aktie startet mit Rückenwind.



SpaceX hat mit dem bislang größten Börsengang der Geschichte an der US-Technologiebörse Nasdaq ein starkes Debüt hingelegt. Insgesamt gibt es 13,08 Milliarden SpaceX-Aktien. Im Rahmen des IPO wurden rund 555,6 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar platziert. Das Unternehmen nahm damit 75 Milliarden US-Dollar ein.

Der erste Kurs wurde am Freitag bei 150 US-Dollar festgestellt, gut elf Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf stieg die Aktie bis auf 176,52 US-Dollar und schloss bei 161 US-Dollar. Am folgenden Handelstag legten die Papiere weiter zu und notierten bei 174 US-Dollar. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag wurde SpaceX mit rund 2,1 Billionen US-Dollar bewertet. Damit ist SpaceX mit Anhieb mehr wert als der Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sechs wertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA.

Elon Musk als Gründer und Chef von SpaceX hält rund 40 Prozent am Unternehmen. Durch den Börsenstart gewann seine Beteiligung deutlich an Wert und macht zu den Kursen vom Freitag den größten Teil seines Vermögens aus. Zusätzlich tragen Anteile und Optionen am ebenfalls von Musk geführten Autobauer Tesla zu seinem Aktienvermögen bei.











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Quelle: HSBC









SpaceX hat mit dem bislang größten Börsengang der Geschichte an der US-Technologiebörse Nasdaq ein starkes Debüt hingelegt. Insgesamt gibt es 13,08 Milliarden SpaceX-Aktien. Im Rahmen des IPO wurden rund 555,6 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar platziert. Das Unternehmen nahm damit 75 Milliarden US-Dollar ein.Der erste Kurs wurde am Freitag bei 150 US-Dollar festgestellt, gut elf Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf stieg die Aktie bis auf 176,52 US-Dollar und schloss bei 161 US-Dollar. Am folgenden Handelstag legten die Papiere weiter zu und notierten bei 174 US-Dollar. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag wurde SpaceX mit rund 2,1 Billionen US-Dollar bewertet. Damit ist SpaceX mit Anhieb mehr wert als der Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sechs wertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA.Elon Musk als Gründer und Chef von SpaceX hält rund 40 Prozent am Unternehmen. Durch den Börsenstart gewann seine Beteiligung deutlich an Wert und macht zu den Kursen vom Freitag den größten Teil seines Vermögens aus. Zusätzlich tragen Anteile und Optionen am ebenfalls von Musk geführten Autobauer Tesla zu seinem Aktienvermögen bei.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC





