Die REACH-Studie erreichte ihren ersten primären Endpunkt und zeigte, dass die Behandlung mit Broncho-Vaxom (OM-85) im Vergleich zur Zeit vor Behandlungsbeginn zu einer Senkung der Infektionsrate der Atemwege um 28-38 nach 12 Monaten und um 29-41 nach 24 Monaten führte. 1

Der Rückgang wurde unabhängig davon beobachtet, wie häufig im Vorjahr Atemwegsinfektionen aufgetreten waren ( 1-3, >3 ), sowie unabhängig von der jeweiligen Altersgruppe (1-5, 6-11, 12-17, 18-64, >64 Jahre). 1

), sowie unabhängig von der jeweiligen Altersgruppe (1-5, 6-11, 12-17, 18-64, >64 Jahre). Da die umfangreichen Datensätze die klinische Praxis im Alltag berücksichtigen und Fälle erfassen, die einen Arztbesuch erforderlich machten, liefern sie wichtige neue Erkenntnisse über die langfristige Wirksamkeit der Therapie für Patienten, die unter wiederkehrenden Infektionen der Atemwege leiden.

Die REACH-Studie, in der eine umfangreiche Kohorte von mehr als 15.790 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Patienten in China, Italien und Belgien untersucht wurde, ist die bislang größte und einzige multinationale Real-World-Evidence-Studie zu Broncho-Vaxom . 1,2 Die Studienkohorte beinhaltet Patienten mit verschiedenen Komorbiditäten, einschließlich Asthma, COPD, chronischer Bronchitis und allergischer Rhinitis. 1,2

. Die Studienkohorte beinhaltet Patienten mit verschiedenen Komorbiditäten, einschließlich Asthma, COPD, chronischer Bronchitis und allergischer Rhinitis. Professor Giorgio Walter Canonica vom Personalized Medicine Center: Asthma and Allergy am Humanitas Research Hospital und Mitglied des REACH-Lenkungsausschusses wird am 14. Juni auf der EAACI 2026 die vorläufigen REACH-Ergebnisse vorstellen.

OM Pharma wird auf dem Kongreß der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) vorläufige Ergebnisse der REACH-Studie vorstellen. REACH ist die erste und bislang größte multinationale Real-World-Evidence-Studie (RWE), in der die Wirkung von Broncho-Vaxom bei Patienten mit wiederkehrenden Infektionen der Atemwege (Respiratory Tract Infections, RTIs) untersucht wird.1,2 Die Ergebnisse liefern entscheidende neue klinische Belege für die Wirksamkeit der Therapie im klinischen Praxisalltag.

In einer Real-World-Kohorte mit 15.794 Kindern (im Alter von >1 Jahr), Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Patienten in China, Italien und Belgien führte die Behandlung mit Broncho-Vaxom 12 und 24 Monate nach Behandlungsbeginn im Vergleich zu den 12 Monaten vor Beginn der Therapie zu einer Verringerung der RTI-Rezidive und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.1

"Die Real-World-Evidence-Studie REACH zeigt, dass Broncho-Vaxom Infektionserkrankungen, die eine ärztliche Behandlung erfordern, über alle Altersgruppen und Begleiterkrankungen hinweg deutlich reduzieren kann", so Anna Thomas, Chief Scientific Officer bei OM Pharma. "Wiederkehrende Atemwegsinfektionen sind ein bedeutendes medizinisches Problem, das schwerwiegende Folgen für die Patienten hat. Die umfassenden, in der Praxis gewonnenen Daten untermauern die bereits vorliegenden klinischen Daten. Ärzte können nun darauf vertrauen, die Möglichkeit zur Behandlung wiederkehrender Atemwegsinfektionen zu haben und so die Belastung für die Patienten zu verringern."

Wiederkehrende Atemwegsinfekte sind eine doppelte Belastung: Für die Patienten bedeuten sie lange Krankheitszeiten, Fehlzeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz sowie eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität.3-5 Auf gesellschaftlicher Ebene führen sie zu häufigen Arztbesuchen, was die Gesundheitsinfrastruktur belastet, und sie sind nach wie vor ein Hauptgrund für die Verschreibung von Antibiotika.3-6 Durch die zu häufige Verschreibung von Antibiotika wird die weltweite Krise der Antibiotikaresistenz weiter verschärft.7

Vildana Mujkic, Board Member und Eastern European Alliance Leader der Global Allergy Airways Patient Platform (GAAPP), erklärte:

"Für Menschen, die regelmäßig an Atemwegsinfektionen erkranken, ist Prävention nicht nur ein klinisches Ziel, sondern entscheidend für die Verringerung ihrer gesamten Krankheitslast. Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis, die zeigen, wie Präventionsstrategien zu deutlich niedrigeren Infektionsraten führen können. Patienten und ihre Angehörigen benötigen Lösungen, die ein gesünderes und aktiveres Leben möglich machen, und Studien wie diese tragen dazu bei, eine fundiertere und patientenorientierte Versorgung zu fördern."

Die Ergebnisse der REACH-Studie, die belegen, dass Broncho-Vaxom zu einer Reduzierung wiederkehrender Atemwegsinfektionen führt, die einen Arztbesuch erforderlich machten, untermauern das Thema der EAACI 2026 "Vision Zero: A Future Free from Allergy and Asthma Burden" (Vision Zero: Eine Zukunft frei von Allergien und Asthma). Da Atemwegsinfektionen zu den häufigsten Triggern von Asthmaexazerbationen und chronischen Atemwegsentzündungen gehören, ist die Identifizierung wirksamer, antibiotikafreier Strategien zur Behandlung häufiger Atemwegsinfektionen ein entscheidender Schritt, um die "Vision Zero" Wirklichkeit werden zu lassen und die systemische Belastung durch Atemwegserkrankungen weltweit zu verringern.8

Der zweite primäre Endpunkt, bei dem übereinstimmende, unbehandelte Kohorten in realen Datensätzen ausgewertet werden, wird derzeit analysiert. Die Ergebnisse sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Über wiederkehrende Infektionen der Atemwege

Wiederkehrende Atemwegsinfekte sind eine große weltweite Gesundheitsbelastung.4,9 Neben den klinischen Folgen verursachen Atemwegsinfektionen erhebliche Kosten für das Gesundheitswesen und die Gesellschaft, vor allem aufgrund häufiger Arztbesuche und Produktivitätsausfälle.5,10-12 Diese Ergebnisse zeigen, dass Broncho-Vaxom zur Verringerung der Infektionshäufigkeit und der Notwendigkeit von Arztbesuchen beiträgt, was dessen Bedeutung als präventive Option in der täglichen klinischen Praxis untermauert.

Über die Real-World-REACH-Studie

Die REACH-Studie (R eal-World E vidence study of OM-85 in A dults and C hildren in C H ina, Italy, and Belgium) von OM Pharma ist eine multinationale, nicht-interventionelle Kohortenstudie, für die Sekundärdaten aus Gesundheitsdatenbanken in zwei europäischen Ländern (THIN Belgien und THIN Italien) sowie in China (Inspur) herangezogen wurden.2 Das bedeutet, dass die analysierten Daten nicht speziell erhoben wurden, um die klinische Praxis oder die Wirksamkeit von Broncho-Vaxom zu bewerten. Stattdessen wurden Krankenakten, die während der Routineversorgung in Primär-, Sekundär- oder Tertiärversorgungseinrichtungen angelegt wurden, nachträglich extrahiert und analysiert. Damit handelt es sich um die bislang größte RWE-Studie zu diesem Produkt. Die vorläufigen Ergebnisse decken sich mit denen früherer klinischer Studien, die die präventive Wirkung von Broncho-Vaxom belegen, und erweitern diese Erkenntnisse auf breitere Real-World-Populationen, die das gesamte Indikationsspektrum abdecken.

Über Broncho-Vaxom (OM-85)

Broncho-Vaxom ist ein Therapeutikum, das aus ausgewählten und inaktivierten Bakterienstämmen hergestellt wird, die das Immunsystem trainieren und stärken, um wiederkehrenden Atemwegsinfektionen vorzubeugen. OM-85 trägt nachweislich dazu bei, die Häufigkeit und den Schweregrad wiederkehrender Atemwegsinfektionen (Respiratory Tract Infections, RTIs) bei Kindern und Erwachsenen zu verringern. Derzeit wird es auf sein Potenzial über diese Anwendungsgebiete hinaus untersucht, beispielsweise zur Behandlung chronischer Erkrankungen wie Asthma oder pfeifendem Atmen.13 Im Jahr 2025 erhielten über 5 Millionen Menschen Broncho-Vaxom.14 Es ist derzeit weltweit in 69 Ländern zur Prävention wiederkehrender Atemwegsinfektionen bei Kindern und Erwachsenen registriert. Broncho-Vaxom wird in anderen Ländern auch unter anderen Markennamen vertrieben, unter anderem Broncho-Munal, Ommunal und Paxoral.

Über OM Pharma

OM Pharma leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung eines neuen Versorgungsstandards für Patienten, die häufig an Infektionen leiden. Das Unternehmen entwickelt innovative Therapien mit bakteriellen Lysaten, die das Immunsystem stärken sollen. Durch das Training der körpereigenen Abwehrkräfte helfen diese Therapien Patienten, immer wiederkehrende Infektionen zu bekämpfen. Das in Genf ansässige Unternehmen OM Pharma betreibt einen integrierten Biotech-Campus, der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach vereint. Aufbauend auf 90 Jahren Expertenwissen versorgt OM Pharma Patienten in mehr als 100 Ländern und erreicht rund 16 Millionen Menschen weltweit.

Quellen:

Canonica GW, Maffert P, Sansone C, Ouillon J, Lehr L, Zheng J, Price D. Effectiveness of Broncho-Vaxom in Preventing Recurrent Respiratory Tract Infections: Preliminary Findings from REACH, a Multi-Country Real-World Study. Präsentation des Abstracts: European Academy of Allergy Clinical Immunology; 14. Juni 2026. Abstract-Referenznummer: 100283 und Flash Talk (Daten liegen vor) https://eaaci2026.process.y-congress.com/ScientificProcess/schedule/?sessionGuid=cb0d9ef6-6755-46fe-82eb-9682e4f3d30e&setLng=en Europäische Arzneimittelagentur. REACH study: Real-World Evidence study of OM-85 in Adults and Children in China, Italy, and Belgium HMA-EMA-Kataloge mit Quellen für Real-World-Daten und Studien. Europa.eu. Aktualisiert am 20. März 2026. Abgerufen am 18. Mai 2026. https://catalogues.ema.europa.eu/node/4217/administrative-details Schot MJC, Dekker ARJ, van Werkhoven CH, et al. Burden of disease in children with respiratory tract infections in primary care: diary-based cohort study. Family Practice 2019;36(6):723-729. doi: https://doi.org/10.1093/fampra/cmz024 Reed KD. Respiratory Tract Infections. Molecular Medical Microbiology. Online veröffentlicht 2015:1499-1506. doi: https://doi.org/10.1016/b978-0-12-397169-2.00084-6 Zhang S, Wahi-Singh P, Wahi-Singh B, Chisholm A, Keeling P, Nair H. Costs of management of acute respiratory infections in older adults: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health. 2022;12. doi: https://doi.org/10.7189/jogh.12.04096 Fleming-Dutra KE, Hersh AL, Shapiro DJ. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 2016;315(17):1864. doi: https://doi.org/10.1001/jama.2016.4151 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: a Systematic Analysis. The Lancet. 2022;399(10325):629-655. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0 Busse WW, Lemanske RF Jr, Gern JE. Role of viral respiratory infections in asthma and asthma exacerbations. Lancet. 2010;376(9743):826-834. doi:10.1016/S0140-6736(10)61380-3 Jin X, Ren J, Li R, et al. Global burden of upper respiratory infections in 204 countries and territories, from 1990 to 2019. EClinicalMedicine. 2021;37:100986. doi: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100986 Zhang S, Akmar LZ, Bailey F, et al. Cost of Respiratory Syncytial Virus-Associated Acute Lower Respiratory Infection Management in Young Children at the Regional and Global Level: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Infect Dis. 2020;222(Suppl 7):S680-S687. doi:10.1093/infdis/jiz683 Fendrick AM, Monto AS, Nightengale B, Sarnes M. The economic burden of non-influenza-related viral respiratory tract infection in the United States. Arch Intern Med. 2003;163(4):487-494. doi:10.1001/archinte.163.4.487 Schuez-Havupalo L, Toivonen L, Karppinen S, Kaljonen A, Peltola V. Daycare attendance and respiratory tract infections: a prospective birth cohort study. BMJ Open. 2017;7(9):e014635. Veröffentlicht am 5. September 2017. doi:10.1136/bmjopen-2016-014635 Esposito S, Soto-Martinez ME, Feleszko W, Jones MH, Shen KL, Schaad UB. Nonspecific immunomodulators for recurrent respiratory tract infections, wheezing and asthma in children: a systematic review of mechanistic and clinical evidence. Aktuelle Stellungnahme in Allergy and Clinical Immunology. 2018;18(3):198-209. doi: https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000433 OM Pharma. Daten liegen vor.

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