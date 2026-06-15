Der DAX ist am Montag mit kräftigen Gewinnen in den Handel gestartet. Auslöser war ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das am Markt Hoffnungen auf ein Ende des Krieges weckte. Zwischenzeitlich überschritt der Leitindex sogar die Marke von 25.000 Punkten, konnte das Niveau aber nicht dauerhaft halten.Der DAX hat einen starken Wochenstart aufs Parkett gezaubert. Zum Handelsschluss ging der deutschen Leitindex mit einem Tagesplus von 1,4 Prozent bei 24.930 Punkten aus dem Handel. Vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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